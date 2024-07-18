Дженніфер Лопес і Бен Аффлек не бачились на річницю весілля — деталі

Співачка Дженніфер Лопес та актор Бен Аффлек. Фото: Reuters

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек навіть не побачились на свою другу річницю весілля. Цим тільки підтвердили чутки про їхнє розлучення.

Про це повідомило видання Hello.

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Дженніфер Лопес і Бен Аффлек проігнорували річницю весілля

Зіркова пара одружилась 16 липня 2022 року і мали б щасливо святкувати вже другу річницю, однак проігнорували її. Вони провели час на різних узбережжях. Бена Аффлека бачили папараці в Лос-Анджелесі, а Дженніфер з 4 липня живе в Гемптоні в Нью-Йорку.

Бен Аффлек в Лос-Анджелесі на річницю весілля. Фото: TheImageDirect.com

Дженіфер Лопес в Нью-Йорку на свою річницю весілля. Фото: TheImageDirect.com

Окрім того, вони продаються свій спільний маєток, який коштував їм 68 мільйонів доларів. Окрім того, Бен вже вивіз свої речі до орендованої квартири в Брентвуді вартістю 100 000 доларів на місяць.

Натомість фанати пари та журналістки поширюють чутки про розлучення. Нагадаємо, вже стало, хто може замінити Бена Аффлека у житті Джей Ло. Однак, співачка продовжує підтримувати гарні стосунки з донькою Аффлека.