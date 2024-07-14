Дженніфер Лопес прогулялась з падчеркою Вайолет Аффлек на тлі розмов про розлучення — фото

Дженніфер Лопес з Вайолет Аффлек та її подругою. Фото: Rossa Cole/Shutterstock

Дженніфер Лопес провела час зі своєю падчеркою Вайолет Аффлек. Вони разом відвідала виставку антикваріату.

Про це пише Page Six.

Читайте також:

Дженніфер Лопес гуляє з падчеркою у Хемптоні

Співачку помітили разом зі старшою донькою Бена Аффлека. Вони відвідали виставку антикваріату та дизайну в Іст-Гемптоні в суботу, яка проходить у рамках подій історичного музею Малфорд-Фарм.

Також з ними була подруга Вайолет. Донька Аффлека вдягнула рожеву сорочку з короткими рукавами та такого ж кольору максіспідницю з візерунком, а Лопес надала перевагу білим безрукавці та джинсам.

Дженніфер Лопес веселиться з Вайолет Аффлек. Фото: Rossa Cole/Shutterstock

Пізніше вони втрьох заїхали в магазин морозива та пізніше вирушили на шопінг. Вайолет досі носить маску, після того, як заразилася поствірусним захворюванням.

Джей Ло була задоволена веселою прогулянкою з падчеркою і навіть зняла відео, як вони втрьох їдуть в автівці під трек "Girls" від Kid Laroi.

Дженніфер Лопес їсть морозиво з падчеркою. Фото: Rossa Cole/Shutterstock

Лопес також поділилася відео, на якому вони втрьох насолоджуються сонцем під час поїздки на автомобілі на початку дня. Вона додала до кліпу мелодію "Girls" від Kid Laroi. Попри чутки про розлучення зірки з Бенном Аффлеком, вона продовжує дбати про його доньку.

Джей Ло дбає про доньку Бена Аффлека. Фото: Jennifer Lopez/Instagram

Нагадаємо, актора Бена Аффлека помітили без обручки після чуток про їхнє остаточне розлучення з Джей Ло. Також співачка Дженніфер Лопес планує відсудити половину майна в Аффлека під час розлучення.