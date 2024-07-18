Дженнифер Лопес и Бен Аффлек не виделись на годовщину свадьбы.

Певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек. Фото: Reuters

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек даже не увидели свою вторую годовщину свадьбы. Этим только подтвердили слухи об их разводе.

Об этом сообщило издание Hello.

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Дженнифер Лопес и Бен Аффлек проигнорировали годовщину свадьбы

Звездная пара обручилась 16 июля 2022 года и должны счастливо праздновать уже вторую годовщину, однако проигнорировали ее. Они провели время на разных побережьях. Бена Аффлека видели папарацци в Лос-Анджелесе, а Дженнифер с 4 июля живет в Хэмптоне в Нью-Йорке.

Бен Аффлек в Лос-Анджелесе на годовщину свадьбы. Фото: TheImageDirect.com

Дженнифер Лопес в Нью-Йорке на своей годовщине свадьбы. Фото: TheImageDirect.com

Кроме того, они продаются свое общее имение, которое стоило им 68 миллионов долларов. Кроме того, Бен уже вывез свои вещи в арендованную квартиру в Брентвуде стоимостью 100 000 долларов в месяц.

Вместо этого фанаты пары и журналистки распространяют слухи о разводе. Напомним, уже стало кто может заменить Бена Аффлека в жизни Джей Ло. Однако певица продолжает поддерживать хорошие отношения с дочерью Аффлека.