Дженнифер Лопес и Бен Аффлек не виделись на годовщину свадьбы.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек провели годовщину порознь
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек даже не увидели свою вторую годовщину свадьбы. Этим только подтвердили слухи об их разводе.
Об этом сообщило издание Hello.
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек проигнорировали годовщину свадьбы
Звездная пара обручилась 16 июля 2022 года и должны счастливо праздновать уже вторую годовщину, однако проигнорировали ее. Они провели время на разных побережьях. Бена Аффлека видели папарацци в Лос-Анджелесе, а Дженнифер с 4 июля живет в Хэмптоне в Нью-Йорке.
Кроме того, они продаются свое общее имение, которое стоило им 68 миллионов долларов. Кроме того, Бен уже вывез свои вещи в арендованную квартиру в Брентвуде стоимостью 100 000 долларов в месяц.
Вместо этого фанаты пары и журналистки распространяют слухи о разводе. Напомним, уже стало кто может заменить Бена Аффлека в жизни Джей Ло. Однако певица продолжает поддерживать хорошие отношения с дочерью Аффлека.
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