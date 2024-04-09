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Дженнифер Лопес похвасталась роскошным телом в рекламе белья

9 апреля 2024 08:48
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Дженнифер Лопес похвасталась роскошным телом в рекламе белья
Певица Дженнифер Лопес. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Певица Дженнифер Лопес снялась в новой рекламной кампании для бренда нижнего белья Intimissimi. Новая коллекция называется Silky Intimates.

Об этом стало известно из Instagram бренда.

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На кадрах 54-летняя певица позирует в нижнем белье нюдовых оттенков. Дженнифер Лопес является послом бренда уже более двух лет.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Jennifer Lopez (@jlo)

"Оно на ощупь похоже на шелк, но сделано из невероятно прочной ткани, которая прилегает к вашему телу, как вторая кожа", — поделилась впечатлениями Лопес.

 

Певица Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/intimissimiofficial/
Певица Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/intimissimiofficial/

Для бренда Intimissimi также часто снимаются Хайди Клум вместе со своей дочерью Лени, из-за чего сталкиваются с критикой: пользователи сети считают неуместным, что 19-летняя девушка снимается для рекламы нижнего белья и позирует вместе со своей матерью. Сама Хайди не видит повода для критики и признается, что ей нравится работать вместе с дочерью.

Напомним, Ким Кардашьян поразила фигурой на курорте. А Николь Кидман устроила фотосессию белья.

Дженнифер Лопес
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