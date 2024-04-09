Дженнифер Лопес похвасталась роскошным телом в рекламе белья

Певица Дженнифер Лопес. Фото: Reuters

Певица Дженнифер Лопес снялась в новой рекламной кампании для бренда нижнего белья Intimissimi. Новая коллекция называется Silky Intimates.

Об этом стало известно из Instagram бренда.

Читайте также:

Дженнифер Лопес уже два года рекламирует бренд

На кадрах 54-летняя певица позирует в нижнем белье нюдовых оттенков. Дженнифер Лопес является послом бренда уже более двух лет.

"Оно на ощупь похоже на шелк, но сделано из невероятно прочной ткани, которая прилегает к вашему телу, как вторая кожа", — поделилась впечатлениями Лопес.

Певица Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/intimissimiofficial/

Для бренда Intimissimi также часто снимаются Хайди Клум вместе со своей дочерью Лени, из-за чего сталкиваются с критикой: пользователи сети считают неуместным, что 19-летняя девушка снимается для рекламы нижнего белья и позирует вместе со своей матерью. Сама Хайди не видит повода для критики и признается, что ей нравится работать вместе с дочерью.

Напомним, Ким Кардашьян поразила фигурой на курорте. А Николь Кидман устроила фотосессию белья.