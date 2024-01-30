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Пишнотіла Дженніфер Лопес у тісному топі представила запальний хіт

30 січня 2024 13:31
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Пишнотіла Дженніфер Лопес у тісному топі представила запальний хіт
Співачка Дженніфер Лопес. Фото: скрін з відео
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

У понеділок вранці співачка Дженніфер Лопес випустила нове звабливе музичне відео. Кліп на пісню Can't Get Enough з реперкою Latto.

Про це пише Daily Mail.

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Лопес знялась у бікіні, яке на інших кадрах змінила на тісний топ, який ефектно демонстрував її фігуру. Пісня про те, як вона просто "не може натішитися" своїм чоловіком Беном Аффлеком.

 

Сингл з її альбому This Is Me... Now, де йдеться про те, наскільки сильно вона змінилася за 20 років, відколи вона вперше була заручена з Беном, але скасувала весілля.

Пара, яка відновила свої стосунки в 2021 році, спочатку розійшлась у 2004 році, одружилася в Лас-Вегасі в липні 2022 року, через два десятиліття після перших заручин. Новий альбом Дженніфер вийде разом із її новим релізом Prime Video This Is Me Now: A Love Story.

 

Співачка Дженніфер Лопес. Фото: скрін з відео
Співачка Дженніфер Лопес. Фото: скрін з відео

 

Співачка Дженніфер Лопес. Фото: скрін з відео
Співачка Дженніфер Лопес. Фото: скрін з відео

 

Співачка Дженніфер Лопес. Фото: скрін з відео
Співачка Дженніфер Лопес. Фото: скрін з відео

 

Співачка Дженніфер Лопес. Фото: скрін з відео
Співачка Дженніфер Лопес. Фото: скрін з відео

 

Співачка Дженніфер Лопес. Фото: скрін з відео
Співачка Дженніфер Лопес. Фото: скрін з відео

 

Співачка Дженніфер Лопес. Фото: скрін з відео
Співачка Дженніфер Лопес. Фото: скрін з відео

 

Співачка Дженніфер Лопес. Фото: скрін з відео
Співачка Дженніфер Лопес. Фото: скрін з відео

 

Название

 

Співачка Дженніфер Лопес. Фото: скрін з відео
Співачка Дженніфер Лопес. Фото: скрін з відео

 

Співачка Дженніфер Лопес. Фото: скрін з відео
Співачка Дженніфер Лопес. Фото: скрін з відео

 

Співачка Дженніфер Лопес. Фото: скрін з відео
Співачка Дженніфер Лопес. Фото: скрін з відео

Зірка нещодавно назвала проект, у якому вона ділиться "візуальним переосмисленням" свого любовного життя з шанувальниками, включаючи свої стосунки з такими людьми, як Марк Ентоні та Алекс Родрігес, як "найбільш масштабний" у її кар’єрі.

Раніше вона сказала: "Це найбільш особистий великий проєкт, який я коли-небудь робила. Це справжній фільм, це реальна подорож, це реальна історія. Я не думаю, що хтось щось знає про моє справжнє особисте життя".

Раніше цього місяця Лопес натякнула, що може відправитися в свій перший глобальний тур за 12 років. Актриса готується до випуску свого дев’ятого студійного альбому.

51-річний Аффлек одружився з Лопес у 2022 році, і тепер інсайдер заявив, що він "пишається" її досягненнями в кар’єрі, коли вона працює над своїм останнім студійним альбомом.

У Аффлека є троє дітей від колишньої дружини Дженніфер Гарнер, а у Джей Ло є близнюки Емма та Макс, із колишнім чоловіком Марком Ентоні.

Нагадаємо, Дорофєєва в сукні без білизни знялась у фотосесії в стилі леді.

Раніше ексдружина Дмитра Ступки повністю оголилась для відвертої зйомки у США.

Дженіфер Лопес
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