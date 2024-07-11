Дженніфер Лопес прагне фінансово помститися Бену Аффлеку — деталі

Співачка Дженніфер Лопес та актор Бен Аффлек. Фото: instagram/jlo

Співачка Дженніфер Лопес налаштована відсудити половину майна у свого чоловіка Бена Аффлека. Хоча зірка має набагато більші статки.

Про це пише Radar.

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Розлучення Дженніфер Лопес та Бена Аффлека може стати скандальним. Інсайдери повідомили, що співачка хоче відсудити половину майна чоловіка, хоча має вдвічі більші статки. На її рахунку — $400 мільйонів. Водночас Аффлек має лише $150 мільйонів.

"Один із маловідомих фактів полягає в тому, що Дженіфер оплачувала більшу частину їхніх подружніх витрат. І тепер вона відчуває, що він їй винен. Вона підсумовує рахунки за приватні літаки, які вона оплачувала сама, готелі та харчування, одяг, каву, бензин. Висока вартість життя була оплачена її коштом. Вона також внесла левову частку за той маєток за $60 мільйонів, який вони придбали", — розповів інсайдер.

Джей Ло налаштована відібрати в Бена Аффлека половину статків. Фото: Reuters

Зірки одружились у 2022 році, возз'єднавшись знову через багато років. Однак останніми місяцями чутки про їхнє розлучення ширяться зі швидкістю світла. Водночас пара вже не живе разом, відпочиває окремо та майже не бачиться.

"Вони двоє сиділи склавши руки й дивилися на те, наскільки вони насправді різні", — розповів інсайдер. Співачка обожнює увагу, а актор прагне спокійного життя.

Нагадаємо, друзі Бена Аффлека та Джей Ло вважають, що в них майже немає шансів на примирення. Однак, пара продовжує вдягати обручки.