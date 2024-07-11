Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Дженніфер Лопес прагне відсудити майно у Бена Аффлека arrow

Дженніфер Лопес прагне відсудити майно у Бена Аффлека

11 липня 2024 07:00
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Дженніфер Лопес прагне фінансово помститися Бену Аффлеку — деталі
Співачка Дженніфер Лопес та актор Бен Аффлек. Фото: instagram/jlo
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Співачка Дженніфер Лопес налаштована відсудити половину майна у свого чоловіка Бена Аффлека. Хоча зірка має набагато більші статки.

Про це пише Radar.

Читайте також:

Дженніфер Лопес збирається відібрати майно чоловіка

Розлучення Дженніфер Лопес та Бена Аффлека може стати скандальним. Інсайдери повідомили, що співачка хоче відсудити половину майна чоловіка, хоча має вдвічі більші статки. На її рахунку — $400 мільйонів. Водночас Аффлек має лише $150 мільйонів.

"Один із маловідомих фактів полягає в тому, що Дженіфер оплачувала більшу частину їхніх подружніх витрат. І тепер вона відчуває, що він їй винен. Вона підсумовує рахунки за приватні літаки, які вона оплачувала сама, готелі та харчування, одяг, каву, бензин. Висока вартість життя була оплачена її коштом. Вона також внесла левову частку за той маєток за $60 мільйонів, який вони придбали", — розповів інсайдер. 

Джей Ло налаштована відібрати в Бена Аффлека половину статків. Фото: Reuters
Джей Ло налаштована відібрати в Бена Аффлека половину статків. Фото: Reuters

Зірки одружились у 2022 році, возз'єднавшись знову через багато років. Однак останніми місяцями чутки про їхнє розлучення ширяться зі швидкістю світла. Водночас пара вже не живе разом, відпочиває окремо та майже не бачиться.

"Вони двоє сиділи склавши руки й дивилися на те, наскільки вони насправді різні", — розповів інсайдер. Співачка обожнює увагу, а актор прагне спокійного життя.

Нагадаємо, друзі Бена Аффлека та Джей Ло вважають, що в них майже немає шансів на примирення. Однак, пара продовжує вдягати обручки. 

суд шлюб Дженіфер Лопес Бен Аффлек розлучення гроші Голлівуд закордонні зірки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

8 липня 2024

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

3 липня 2024

10:28 Мінімальна зарплата в липні — як зміняться доходи українців