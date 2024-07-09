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Шанси мізерні — інсайдери прокоментували кризу в стосунках Джей Ло та Бена Аффлека

9 липня 2024 12:30
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Дженніфер Лопес вважає, що Бен Аффлек не заслуговує на неї —
Зіркове подружжя Бен Аффлек та Дженніфер Лопес. Фото: instagram/extratv
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Примирення між Беном Аффлеком і Дженніфер Лопес з кожним днем стає все менш ймовірним. Чутки про їхнє розлучення підігрівають інсайдери з близького оточення зірок.

Про це пише Page Six.

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Джерело з оточення пари розповіло, що співачка залишається "враженою" своїм чоловіком. Вона розпочала літо "здоров’я, щастя та радості" для себе та своєї родини.

"Ніщо не може зламати її дух. Вона хоче провести літо, повне веселощів і сміху", — говорить інсайдер. 

Бен Аффлек та Дженніфер Лопес близькі до розлучення. Фото: instagram/extratv
Бен Аффлек та Дженніфер Лопес близькі до розлучення. Фото: instagram/extratv

Раніше ми писали, що шлюб Джей Ло та Бена Аффлека закінчився "кілька місяців тому". Фанати зірки повірили в це, коли співачка опублікувала в соцмережах кліп 2021 року на пісню "Cambia el Paso".

У нього йдеться про "її життя тепер краще без нього. Їй ніхто не потрібен, щоб відчувати себе добре. Вона не зазнає невдач".

Також, за словами інсайдера, Лопес переконана, що він не заслуговує на неї. Тому продовжує насолоджуватися відпочинком.

Нагадаємо, що пара час від часу знову вдягає обручки. Також Бен Аффлек втратив свою останню підтримку — колишню дружину.

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