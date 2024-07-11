Дженнифер Лопес стремится финансово отомстить Бену Аффлеку — детали

Певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек. Фото: instagram/jlo

Певица Дженнифер Лопес настроена отсудить половину имущества у мужа Бена Аффлека. Хотя звезда имеет гораздо большее состояние.

Об этом пишет Radar.

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Развод Дженнифер Лопес и Бена Аффлека может стать скандальным. Инсайдеры сообщили, что певица хочет отсудить половину имущества мужчины, хотя имеет вдвое большее состояние. На ее счету $400 миллионов. В то же время у Аффлека всего $150 миллионов.

"Один из малоизвестных фактов состоит в том, что Дженнифер оплачивала большую часть их супружеских расходов. И теперь она чувствует, что он ей должен. Она суммирует счета за частные самолеты, которые она оплачивала сама, гостиницы и питание, одежду, кофе, бензин. Большая часть стоимости жизни была оплачена за ее счет. Она также внесла львиную долю за особняк, который они приобрели за $60 миллионов", — рассказал инсайдер.

Джей Ло настроена отобрать у Бена Аффлека половину состояния. Фото: Reuters

Звезды поженились в 2022 году, воссоединившись снова много лет спустя. Однако последние месяцы слухи об их разводе распространяются со скоростью света. В то же время, пара уже не живет вместе, отдыхает отдельно и почти не видится.

"Они двое сидели сложа руки и смотрели на то, насколько они действительно разные", — рассказал инсайдер. Певица обожает внимание, а актер стремится к спокойной жизни.

Напомним, друзья Бена Аффлека и Джей Ло считают, что у них почти нет шансов на примирение. Однако, пара продолжает надевать обручальные кольца.