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Він з обручкою, вона з його браслетом — чи дійсно розлучаються Бен Аффлек та Джей Ло

7 липня 2024 12:00
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Бен Аффлек та Дженніфер Лопес продовжують носити пам'ятні прикраси — фото
Зіркове подружжя Бен Аффлек та Джей Ло. Фото: Reuters
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Актор Бен Аффлек та співачка Дженніфер Лопес переживають важкий період у стосунках. Ходять чутки, що вони вже остаточно розлучились, однак папараці помітили обручку на руці чоловіка та символічний браслет на руці зірки.

Про це пише Page Six. 

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Фотографи підловили Бен Аффлека, коли він прогулявся зі своєю 15-річною донькою Серафіною. У нього на руці була обручка та він мав щасливий вигляд. 

Бен Аффлек з його донькою Серафіною. Фото: TheImageDirect.com
Бен Аффлек з його донькою Серафіною. Фото: TheImageDirect.com
Бен Аффлек продовжує носити обручку. Фото: TheImageDirect.com
Бен Аффлек продовжує носити обручку. Фото: TheImageDirect.com

Натомість Дженніфер Лопес помітили з символічним браслетом на руці. Він мав підвіску з літерою "В", яка ймовірно символізує ініціали її чоловіка Бена Аффлека.

Дженніфер Лопес в браслеті з літерою "В". Фото: Elder Ordonez
Дженніфер Лопес в браслеті з літерою "В". Фото: Elder Ordonez
Дженніфер Лопес сумує за Беном Аффлеком. Фото: Elder Ordonez
Дженніфер Лопес сумує за Беном Аффлеком. Фото: Elder Ordonez

Вже кілька місяців пліткують про розрив між зірками, однак вони періодично знову вдягають обручки, з'являються разом на публіці, втім живуть окремо.

Нагадаємо, Джей Ло та Бен Аффлек переживають кризу у шлюбі та ймовірно на стадії розлучення. Мама співачки вже відреагувала на ці новини та дала пораду щодо ситуації. Також спочатку Бена у цій ситуації підтримувала колишня, однак їй це набридло. Подружжя вирішили продати спільний маєток і також виставили на аукціон цінні речі.

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