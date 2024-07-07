Бен Аффлек та Дженніфер Лопес продовжують носити пам'ятні прикраси — фото

Він з обручкою, вона з його браслетом — чи дійсно розлучаються Бен Аффлек та Джей Ло
Актор Бен Аффлек та співачка Дженніфер Лопес переживають важкий період у стосунках. Ходять чутки, що вони вже остаточно розлучились, однак папараці помітили обручку на руці чоловіка та символічний браслет на руці зірки.
Про це пише Page Six.
Бен Аффлек та Дженніфер Лопес ще не остаточно відмовились один від одного
Фотографи підловили Бен Аффлека, коли він прогулявся зі своєю 15-річною донькою Серафіною. У нього на руці була обручка та він мав щасливий вигляд.
Натомість Дженніфер Лопес помітили з символічним браслетом на руці. Він мав підвіску з літерою "В", яка ймовірно символізує ініціали її чоловіка Бена Аффлека.
Вже кілька місяців пліткують про розрив між зірками, однак вони періодично знову вдягають обручки, з'являються разом на публіці, втім живуть окремо.
Нагадаємо, Джей Ло та Бен Аффлек переживають кризу у шлюбі та ймовірно на стадії розлучення. Мама співачки вже відреагувала на ці новини та дала пораду щодо ситуації. Також спочатку Бена у цій ситуації підтримувала колишня, однак їй це набридло. Подружжя вирішили продати спільний маєток і також виставили на аукціон цінні речі.
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