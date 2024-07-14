Дженнифер Лопес прогулялась с падчерицей Вайолет Аффлек на фоне разговоров о разводе.

Дженнифер Лопес с Вайолет Аффлек и ее подруга. Фото: Rossa Cole/Shutterstock

Дженнифер Лопес провела время со своей падчерицей Вайолет Аффлек. Они вместе посетили выставку антиквариата.

Об этом пишет Page Six.

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Певицу заметили вместе со старшей дочерью Бена Аффлека. Они посетили выставку антиквариата и дизайна в Ист-Гэмптоне в субботу, которая проходит в рамках событий исторического музея Малфорд-Фарм.

Также с ними была подруга Вайолет. Дочь Аффлека надела розовую рубашку с короткими рукавами и такого же цвета макси-юбку с узором, а Лопес предпочла белые безрукавки и джинсы.

Дженнифер Лопес веселится с Вайолет Аффлек. Фото: Rossa Cole/Shutterstock

Позже они втроем заехали в магазин мороженого и позже отправились на шоппинг. Вайолет до сих пор носит маску, после того, как заразилась пост вирусным заболеванием.

Джей Ло была довольна веселой прогулкой с падчерицей и даже сняла видео, как они втроем едут в машине под трек "Girls" от Kid Laroi.

Дженнифер Лопес ест мороженое с падчерицей. Фото: Rossa Cole/Shutterstock

Лопес также поделилась видео, на котором они втроем наслаждаются солнцем во время поездки на автомобиле в начале дня. Она добавила в клип мелодию "Girls" от Kid Laroi. Несмотря на слухи о разводе звезды с Бенном Аффлеком, она продолжает заботиться о его дочери.

Джей Ло заботится о дочери Бене Аффлеке. Фото: Jennifer Lopez/Instagram

Напомним, актера Бена Аффлека заметили без кольца после слухов об их окончательном разводе с Джей Ло. Также певица Дженнифер Лопес планирует отсудить половину имущества у Аффлека во время развода.