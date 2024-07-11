Бена Аффлека підловили без обручки на тлі чуток про проблеми в шлюбі

Актор Бен Аффлек з Дженнфер Лопес. Фото: Reuters

Актор Бен Аффлек був помічений без обручки. Інсайдери стверджували, що його майже дворічний шлюб із Дженніфер Лопес закінчився ще кілька місяців тому.

Про це пише Daily Mail.

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Зірку бачили без обручки, коли він прибув до свого офісу в Лос-Анджелесі. Це сталося через кілька днів після того, як повідомили, що його шлюб із 54-річною актрисою Дж. Ло розвалився. За словами джерела, Аффлек "розійшовся у березні"з Дженніфер Лопес. Незважаючи на їхні подружні проблеми, інсайдер додав, що Аффлек "дуже захищає Дженніфер".

Актор Бен Аффлек. Фото: X17online.com

Актор Бен Аффлек вийшов на публіку на тлі чуток про розлучення з Дженнфер Лопес. Фото: X17online.com

1 липня повідомлялося, що пара розпродає твори мистецтва зі свого особняка вартістю 60 мільйонів доларів у Бел-Ейрі, Каліфорнія. Минулого місяця будинок був виставлений на продаж за 65 мільйонів доларів. Такі речі, як картини були розпродані колекціонерам на початку червня.

Закоханих не бачили разом на публіці з 2 червня, коли вони були на баскетбольному матчі сина Аффлека Семюеля в Лос-Анджелесі. Зірки більше не живуть разом; вона проживає в їхньому особняку в Бел-Ейр, штат Каліфорнія, вартістю 60 мільйонів доларів, а він живе в орендованій квартирі за 100 тисяч доларів на місяць, розташованій неподалік від його колишньої дружини Дженніфер Гарнер.

Аффлек і Гарнер мають трьох дітей: Вайолет, 18 років, Серафіну, 15 років, і Семюела, 12 років.

"Бен продовжує жити в орендованому будинку у Брентвуді вже близько двох місяців. Він здається в порядку. Аффлек був у своєму офісі щодня і зосереджений на роботі. Він також проводить час зі своїми дітьми", — говорять друзі з оточення Бена.

Нагадаємо, ексдружина Бена Аффлека втомилась від його драми з Дженніфер Лопес. А раніше ми писали, що Дженніфер Лопес із чоловіком розпродають предмети розкоші.