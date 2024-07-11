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Бена Аффлека підловили без обручки на тлі чуток про проблеми в шлюбі

11 липня 2024 09:34
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Бена Аффлека підловили без обручки на тлі чуток про проблеми в шлюбі
Актор Бен Аффлек з Дженнфер Лопес. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Актор Бен Аффлек був помічений без обручки. Інсайдери стверджували, що його майже дворічний шлюб із Дженніфер Лопес закінчився ще кілька місяців тому.

Про це пише Daily Mail.

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Зірку бачили без обручки, коли він прибув до свого офісу в Лос-Анджелесі. Це сталося через кілька днів після того, як повідомили, що його шлюб із 54-річною актрисою Дж. Ло розвалився. За словами джерела, Аффлек "розійшовся у березні"з Дженніфер Лопес. Незважаючи на їхні подружні проблеми, інсайдер додав, що Аффлек "дуже захищає Дженніфер".

 

Актор Бен Аффлек. Фото: X17online.com
Актор Бен Аффлек. Фото: X17online.com

 

Актор Бен Аффлек вийшов на публіку на тлі чуток про розлучення з Дженнфер Лопес. Фото: X17online.com
Актор Бен Аффлек вийшов на публіку на тлі чуток про розлучення з Дженнфер Лопес. Фото: X17online.com

 

1 липня повідомлялося, що пара розпродає твори мистецтва зі свого особняка вартістю 60 мільйонів доларів у Бел-Ейрі, Каліфорнія. Минулого місяця будинок був виставлений на продаж за 65 мільйонів доларів. Такі речі, як картини були розпродані колекціонерам на початку червня.

Закоханих не бачили разом на публіці з 2 червня, коли вони були на баскетбольному матчі сина Аффлека Семюеля в Лос-Анджелесі. Зірки більше не живуть разом; вона проживає в їхньому особняку в Бел-Ейр, штат Каліфорнія, вартістю 60 мільйонів доларів, а він живе в орендованій квартирі за 100 тисяч доларів на місяць, розташованій неподалік від його колишньої дружини Дженніфер Гарнер.

Аффлек і Гарнер мають трьох дітей: Вайолет, 18 років, Серафіну, 15 років, і Семюела, 12 років.

"Бен продовжує жити в орендованому будинку у Брентвуді вже близько двох місяців. Він здається в порядку. Аффлек був у своєму офісі щодня і зосереджений на роботі. Він також проводить час зі своїми дітьми", — говорять друзі з оточення Бена.

Нагадаємо, ексдружина Бена Аффлека втомилась від його драми з Дженніфер Лопес. А раніше ми писали, що Дженніфер Лопес із чоловіком розпродають предмети розкоші.

Дженіфер Лопес Бен Аффлек Зіркове розлучення зірки

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