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Дженніфер Лопес у мінісукні в стилі Барбі завітала в магазин спідньої білизни

16 квітня 2024 11:59
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Дженніфер Лопес у мінісукні в стилі Барбі завітала в магазин спідньої білизни
Співачка Дженніфер Лопес. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Співачка Дженніфер Лопес похизувалася фігурою під час презентації колекції білизни Intimissimi у Нью-Йорку. 54-річна акторка завітала до флагманського магазину в центрі Манхеттена.

Про це стало відомо зі сторінки Лопес у соціальній мережі.

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Лопес приміряла рожеву мінісукню від David Koma за 2500 доларів з блискучого матеріалу з паєтками. Актриса позувала всередині магазину, де на вішаках були представлені різні речі з колекції.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Деякі речі коштують 15 доларів, а бюстгальтер-балконет із надлегкої мікрофібри за 59 доларів. У колекції також доступні речі в асортименті нейтральних тонів, таких як латте, мокко, чорний, мед і іриска.

"Я завжди шукаю якісні вироби та чудову зручну посадку. Ця легка спідня білизна, розроблена в Італії та виготовлена вручну майстрами, переосмислює комфорт і стиль повсякденної білизни", — йдеться в прес-релізі.

Лопес була амбасадором бренду протягом двох років, а також співпрацювала з Intimissimi минулої осені, щоб випустити свою колекцію This Is Me... Now.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Коли знаменитість запитали, чи є у неї особистий "підхід" до вибору спідньої білизни для таких випадків, як побачення з чоловіком Беном Аффлеком, Дженніфер пояснила, що в неї його немає.

"Він любить мене такою, яка я є, і тому, чим більш автентичною я можу бути для себе, я помітила, що більше я відчуваю його любов. Я одягаюся заради власної впевненості та заради того, що змушує мене почуватися добре. Саме ця енергетика змушує людей тягнутися до вас, а не конкретно одяг", — додала виконавиця.

Наприкінці минулого року, у грудні, стало відомо, що співачка взяла участь у майбутній музичній екранізації бродвейського мюзиклу 1993 року під назвою "Поцілунок жінки-павука". Сценаристом і режисером проекту буде Білл Кондон, який відомий своєю роботою над іншими фільмами, такими як "Дівчата мрії" (2006).

Нагадаємо, Бен Аффлек зголив бороду. А Кім Кардаш'ян знялась у рекламі спіднього.

Дженіфер Лопес
Барбі
закордонні зірки
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