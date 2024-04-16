Дженніфер Лопес у мінісукні в стилі Барбі завітала в магазин спідньої білизни
Співачка Дженніфер Лопес похизувалася фігурою під час презентації колекції білизни Intimissimi у Нью-Йорку. 54-річна акторка завітала до флагманського магазину в центрі Манхеттена.
Про це стало відомо зі сторінки Лопес у соціальній мережі.
Дженніфер Лопес похизувалась стрункою фігурою у міні
Лопес приміряла рожеву мінісукню від David Koma за 2500 доларів з блискучого матеріалу з паєтками. Актриса позувала всередині магазину, де на вішаках були представлені різні речі з колекції.
Деякі речі коштують 15 доларів, а бюстгальтер-балконет із надлегкої мікрофібри за 59 доларів. У колекції також доступні речі в асортименті нейтральних тонів, таких як латте, мокко, чорний, мед і іриска.
"Я завжди шукаю якісні вироби та чудову зручну посадку. Ця легка спідня білизна, розроблена в Італії та виготовлена вручну майстрами, переосмислює комфорт і стиль повсякденної білизни", — йдеться в прес-релізі.
Лопес була амбасадором бренду протягом двох років, а також співпрацювала з Intimissimi минулої осені, щоб випустити свою колекцію This Is Me... Now.
Коли знаменитість запитали, чи є у неї особистий "підхід" до вибору спідньої білизни для таких випадків, як побачення з чоловіком Беном Аффлеком, Дженніфер пояснила, що в неї його немає.
"Він любить мене такою, яка я є, і тому, чим більш автентичною я можу бути для себе, я помітила, що більше я відчуваю його любов. Я одягаюся заради власної впевненості та заради того, що змушує мене почуватися добре. Саме ця енергетика змушує людей тягнутися до вас, а не конкретно одяг", — додала виконавиця.
Наприкінці минулого року, у грудні, стало відомо, що співачка взяла участь у майбутній музичній екранізації бродвейського мюзиклу 1993 року під назвою "Поцілунок жінки-павука". Сценаристом і режисером проекту буде Білл Кондон, який відомий своєю роботою над іншими фільмами, такими як "Дівчата мрії" (2006).
Нагадаємо, Бен Аффлек зголив бороду. А Кім Кардаш'ян знялась у рекламі спіднього.
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