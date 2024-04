Дженнифер Лопес в миниплатье в стиле Барби посетила магазин нижнего белья.

Певица Дженнифер Лопес. Фото: Reuters

Певица Дженнифер Лопес похвасталась фигурой во время презентации коллекции белья Intimissimi в Нью-Йорке. 54-летняя актриса посетила флагманский магазин в центре Манхэттена.

Об этом стало известно со страницы Лопес в социальной сети.

Лопес примерила розовое мини-платье от David Koma за 2500 долларов из блестящего материала с пайетками. Актриса позировала внутри магазина, где на вешалях были представлены разные вещи из коллекции.

Некоторые вещи стоят 15 долларов, а бюстгальтер-балконет из сверхлегкой микрофибры за 59 долларов. В коллекции также доступны вещи в ассортименте нейтральных тонов, таких как латте, мокко, черный, мед и ириски.

"Я всегда ищу качественные изделия и отличную удобную посадку. Это легкое нижнее белье, разработанное в Италии и изготовленное вручную мастерами, переосмысливает комфорт и стиль повседневного белья", — говорится в пресс-релизе.

Лопес была амбасадором бренда в течение двух лет, а также сотрудничала с Intimissimi прошлой осенью, чтобы выпустить свою коллекцию This Is Me... Now.

Когда знаменитость спросили, есть ли у нее личный "подход" к выбору нижнего белья для таких случаев, как свидание с супругом Беном Аффлеком, Дженнифер объяснила, что у нее его нет.

"Он любит меня такой, какая я есть, и потому, чем более аутентичной я могу быть для себя, я заметила, что больше я чувствую его любовь. Я одеваюсь ради собственной уверенности и ради того, что заставляет меня чувствовать себя хорошо. Именно эта энергетика заставляет людей тянуться к вам, а не сама одежда", — добавила исполнительница.

В конце прошлого года, в декабре, стало известно, что певица приняла участие в будущей музыкальной экранизации бродвейского мюзикла 1993 под названием "Поцелуй женщины-паука". Сценаристом и режиссером проекта будет Билл Кондон, известный своей работой над другими фильмами, такими как "Девушки мечты" (2006).

Напомним, Бен Аффлек сбрил бороду. А Ким Кардашьян снялась в рекламе нижнего белья.