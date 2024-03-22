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Зголив 10 років — Бен Аффлек вразив новим образом

22 березня 2024 10:28
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Зголив 10 років — Бен Аффлек вразив новим образом
Актор Бен Аффлек. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Американський актор Бен Аффлек ніби втратив 10 років після того, як зголив свою бороду. Зірка продемонстрував свій новий образ, коли проводив час з сином Самуелем.

Про це пише Daily Mail.

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Папараці підловили актора, коли той тримав баскетбольний м'яч, а його син тягнув за собою рюкзак на колесах. Аффлек був одягнений у зелену сорочку на ґудзиках поверх темно-бордової футболки з темно-бордовим вельветовим піджаком і темно-бордовими туфлями хакі. Актор виховує сина, а також доньок Серафіну, 18 років, і Вайолет, 15 років, з колишньою дружиною Гарнер.

 

Раніше шанувальники актора були обурені, дізнавшись, що Бен зберігав любовні листи від 54-річної Дженніфер Лопес під час свого 13-річного шлюбу з Гарнер. Інсайдери спростували будь-яку думку про те, що зізнання шокувало Гарнер, наполягаючи на тому, що вона рада за Аффлека та Лопес, з якими вона дружить, а також спокійна у своїх стосунках з Джоном Міллером.

"Бен хотів би, щоб зовнішній світ не знав про його любовні листи, але він романтик, і, як би сильно він не любив Дженніфер, він ніколи не забував Джей Ло", — розповіло джерело.

Нагадаємо, українка зняла кліп для Джей Ло. А дочка Аффлека змінила кардинально образ.

імідж
Бен Аффлек
закордонні зірки
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