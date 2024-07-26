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Дженніфер Лопес у прозорій сукні продовжила святкування дня народження без Бена Аффлека

26 липня 2024 08:51
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Дженніфер Лопес у прозорій сукні влаштувала вечірку без Бена Аффлека
Співачка Дженніфер Лопес. Фото: BackGrid
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Дженніфер Лопес продовжила святкування свого 55-річчя. Зірка у прозорій сукні з приятелями пообідала в ресторані Nick & Toni.

Про це пише Daily Mail.

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Співачка доповнила прозору сітчасту сукню із запахом із сріблястими квітковими акцентами. Під сукню актриса одягла корсет без бретелей кольору шампань і доповнила ансамбль чорними туфлями на платформі з відкритим носом.

 

Співачка Дженніфер Лопес
Співачка Дженніфер Лопес. Фото: BackGrid

 

Співачка Дженніфер Лопес у прозорому вбранні
Співачка Дженніфер Лопес у прозорому вбранні. Фото: BackGrid

 

Співачка Дженніфер Лопес вирушила на вечірку
Співачка Дженніфер Лопес вирушила на вечірку. Фото: BackGrid

 

Співачка Дженніфер Лопес святкує день народження у найближчому колі
Співачка Дженніфер Лопес святкує день народження у найближчому колі. Фото: BackGrid

 

Співачка Дженніфер Лопес святкує день народження з друзями
Співачка Дженніфер Лопес святкує день народження з друзями. Фото: BackGrid

 

Артистка доповнила образ сумочкою, високим хвостом та яскравим макіяжем.

Лопес була оточена друзями, але її чоловіка Бена Аффлека не було на святкуванні, оскільки продовжують ширитися чутки про те, що їхній дворічний шлюб закінчився. Дженніфер і Бен пригадують перші дні свого роману, намагаючись відновити свій шлюб, пара пише любовні листи одне одному, намагаючись відновити свої стосунки.

Лопес і Аффлек, які возз’єдналися в 2021 році після першого розставання в 2004 році, останні місяці живуть окремо і не з’являлися разом на публіці тижнями.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес влаштувала вечірку у стилі Бріджертонів.

Дженіфер Лопес Бен Аффлек закордонні зірки зіркова пара

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