Дженнифер Лопес в прозрачном платье устроила вечеринку без Бена Аффлека

Певица Дженнифер Лопес. Фото: BackGrid

Дженнифер Лопес продолжила празднование своего 55-летия. Звезда в прозрачном платье с друзьями пообедала в ресторане Nick & Toni.

Об этом пишет Daily Mail.

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Певица дополнила прозрачное сетчатое платье с запахом с серебристыми цветочными акцентами. Под платье актриса надела корсет без бретелек цвета шампань и дополнила ансамбль черными туфлями на платформе с открытым носом.

Певица Дженнифер Лопес. Фото: BackGrid

Певица Дженнифер Лопес в прозрачном наряде. Фото: BackGrid

Певица Дженнифер Лопес отправилась на вечеринку. Фото: BackGrid

Певица Дженнифер Лопес отмечает день рождения в ближайшем кругу. Фото: BackGrid

Певица Дженнифер Лопес отмечает день рождения с друзьями. Фото: BackGrid

Артистка дополнила образ сумочкой, высоким хвостом и ярким макияжем.

Лопес была окружена друзьями, но ее супруга Бена Аффлека не было на праздновании, поскольку продолжают ходить слухи о том, что их двухлетний брак закончился. Дженнифер и Бен вспоминают первые дни своего романа, пытаясь восстановить свой брак, пара пишет любовные письма друг другу, пытаясь восстановить свои отношения.

Лопес и Аффлек, воссоединившиеся в 2021 году после первого расставания в 2004 году, последние месяцы живут раздельно и не появлялись вместе на публике неделями.

Напомним, Дженнифер Лопес устроила вечеринку в стиле Бриджертонов.