Дженнифер Лопес в прозрачном платье устроила вечеринку без Бена Аффлека

Дженнифер Лопес в прозрачном платье продолжила празднование дня рождения без Бена Аффлека
Дженнифер Лопес продолжила празднование своего 55-летия. Звезда в прозрачном платье с друзьями пообедала в ресторане Nick & Toni.
Об этом пишет Daily Mail.
Дженнифер Лопес неделю празднует день рождения
Певица дополнила прозрачное сетчатое платье с запахом с серебристыми цветочными акцентами. Под платье актриса надела корсет без бретелек цвета шампань и дополнила ансамбль черными туфлями на платформе с открытым носом.
Артистка дополнила образ сумочкой, высоким хвостом и ярким макияжем.
Лопес была окружена друзьями, но ее супруга Бена Аффлека не было на праздновании, поскольку продолжают ходить слухи о том, что их двухлетний брак закончился. Дженнифер и Бен вспоминают первые дни своего романа, пытаясь восстановить свой брак, пара пишет любовные письма друг другу, пытаясь восстановить свои отношения.
Лопес и Аффлек, воссоединившиеся в 2021 году после первого расставания в 2004 году, последние месяцы живут раздельно и не появлялись вместе на публике неделями.
Напомним, Дженнифер Лопес устроила вечеринку в стиле Бриджертонов.
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