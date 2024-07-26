Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Дженнифер Лопес в прозрачном платье продолжила празднование дня рождения без Бена Аффлека arrow

Дженнифер Лопес в прозрачном платье продолжила празднование дня рождения без Бена Аффлека

26 июля 2024 08:51
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Дженнифер Лопес в прозрачном платье устроила вечеринку без Бена Аффлека
Певица Дженнифер Лопес. Фото: BackGrid
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Дженнифер Лопес продолжила празднование своего 55-летия. Звезда в прозрачном платье с друзьями пообедала в ресторане Nick & Toni.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Дженнифер Лопес неделю празднует день рождения

Певица дополнила прозрачное сетчатое платье с запахом с серебристыми цветочными акцентами. Под платье актриса надела корсет без бретелек цвета шампань и дополнила ансамбль черными туфлями на платформе с открытым носом.

 

Певица Дженнифер Лопес
Певица Дженнифер Лопес. Фото: BackGrid

 

Певица Дженнифер Лопес в прозрачном наряде
Певица Дженнифер Лопес в прозрачном наряде. Фото: BackGrid

 

Певица Дженнифер Лопес отправилась на вечеринку
Певица Дженнифер Лопес отправилась на вечеринку. Фото: BackGrid

 

Певица Дженнифер Лопес отмечает день рождения в ближайшем кругу
Певица Дженнифер Лопес отмечает день рождения в ближайшем кругу. Фото: BackGrid

 

Певица Дженнифер Лопес отмечает день рождения с друзьями
Певица Дженнифер Лопес отмечает день рождения с друзьями. Фото: BackGrid

 

Артистка дополнила образ сумочкой, высоким хвостом и ярким макияжем.

Лопес была окружена друзьями, но ее супруга Бена Аффлека не было на праздновании, поскольку продолжают ходить слухи о том, что их двухлетний брак закончился. Дженнифер и Бен вспоминают первые дни своего романа, пытаясь восстановить свой брак, пара пишет любовные письма друг другу, пытаясь восстановить свои отношения.

Лопес и Аффлек, воссоединившиеся в 2021 году после первого расставания в 2004 году, последние месяцы живут раздельно и не появлялись вместе на публике неделями.

Напомним, Дженнифер Лопес устроила вечеринку в стиле Бриджертонов.

Дженнифер Лопес Бен Аффлек зарубежные звезды звездная пара

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ

24 июля 2024

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

18 июля 2024

11:33 Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца

15 июля 2024

12:58 В Днепр-1 назвали людей, которые виноваты в ликвидации клуба

17 июля 2024

15:07В Китае бурно обсуждают вероятность инсульта у Си Цзиньпина, — СМИ