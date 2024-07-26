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Дженніфер Лопес у білосніжному купальнику похизувалась підтягнутою фігурою

26 липня 2024 00:30
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Дженніфер Лопес без обручки, але у білосніжному купальнику похизувалась підтягнутою фігурою
Співачка Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Співачка Дженніфер Лопес опублікувала приголомшливе селфі на своє 55-річчя. Актриса позувала в купальнику з кількома прикрасами з жовтого золота.

Фото Лопес опублікувала у своєму Instagram.

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Дженніфер Лопес на фото позує біля дзеркала у білосніжному купальнику. А знімок підписала так: "Це Я... Зараз" із смайликом іменинного торта.

 

Співачка Дженніфер Лопес
Співачка Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/

 

Кім Кардаш’ян, Дженна Деван і Мелісса Горга віддали свої вподобайки протягом 10 хвилин після публікації.

Лопес насолоджувалася перервою після скасування свого літнього туру Greatest Hits, який тепер відбудеться у 2025 році. 20 серпня буде два роки її весілля із Беном. Вони не фотографувалися разом майже два місяці. Востаннє їх бачили разом на початку червня на баскетбольному матчі його сина Самуеля.

Однак Лопес була сфотографована зі старшою донькою Бена Вайолет, яка приїхала відвідати виконавицю в Хемптоні.

Лопес та Аффлек пишуть один одному любовні листи, намагаючись відновити свої стосунки. Лопес поділилася великою кількістю любовної переписки з Аффлеком у своєму фільмі "Найвеличніша історія кохання, яку ніколи не розповідали", а актор розповів, що він зберігав листи з Лопес під час свого 13-річного шлюбу з Дженніфер Гарнер.

Нагадаємо, ми писали, хто з зірковим приятелів попереджав Аффлека про можливе розлучення. 

Дженіфер Лопес Бен Аффлек закордонні зірки зірки

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