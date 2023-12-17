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У великих окулярах та сірому тренчі — Джей Ло відправилась за таємними покупками

17 грудня 2023 16:22
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
У великих окулярах та сірому тренчі — Джей Ло відправилась за таємними покупками
Джей Ло. Фото: instagram.com/jlo/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Голлівудська зірка Дженніфер Лопес потрапила в об'єктив фотографів, коли вийшла за різдвяними подарунками. Співачка намагалась бути інкогніто, але в неї не вийшло.

Про це пише Daily Mail.

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Джей Ло ходила на шопінг у Gucci

На вихідних відома співачка та акторка Дженніфер Лопес ходила на святковий шопінг. Її помітили у магазині Gucci в Лос-Анджелесі.

54-річна зірка була одягнена в білу футболку з приємним V-подібним вирізом, коричневі штани вільного крою та сірий тренч.

Джей Ло у Лос-Анджелосі
Джей Ло біля своєї автівки. Фото: LaStarPixMEDIA

Вона зібрала своє об’ємне волосся в пучок і вдягла великі сонцезахисні окуляри. Співачка ймовірно хотіла сходити на закупи і бути непоміченою.

Знаменитість доповнила свій образ сумочкою Hermes у зміїний принт і коричневими чоботами на високих підборах.

Jennifer Lopez did a little holiday shopping in Los Angeles over the weekend
Джей Ло йду по магазинах у Лос-Анджелесі. Фото: Vasquez/LSGOSSIPTV

Нагадаємо, що Джей Ло нещодавно показала, як прикрасила свій дім до Різдва. 

Раніше ми писали, що Джей Ло з'явиться у новому фільмі у сукні від українського бренду.

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