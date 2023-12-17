У великих окулярах та сірому тренчі — Джей Ло відправилась за таємними покупками
Голлівудська зірка Дженніфер Лопес потрапила в об'єктив фотографів, коли вийшла за різдвяними подарунками. Співачка намагалась бути інкогніто, але в неї не вийшло.
Про це пише Daily Mail.
Джей Ло ходила на шопінг у Gucci
На вихідних відома співачка та акторка Дженніфер Лопес ходила на святковий шопінг. Її помітили у магазині Gucci в Лос-Анджелесі.
54-річна зірка була одягнена в білу футболку з приємним V-подібним вирізом, коричневі штани вільного крою та сірий тренч.
Вона зібрала своє об’ємне волосся в пучок і вдягла великі сонцезахисні окуляри. Співачка ймовірно хотіла сходити на закупи і бути непоміченою.
Знаменитість доповнила свій образ сумочкою Hermes у зміїний принт і коричневими чоботами на високих підборах.
Нагадаємо, що Джей Ло нещодавно показала, як прикрасила свій дім до Різдва.
Раніше ми писали, що Джей Ло з'явиться у новому фільмі у сукні від українського бренду.
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