Дженнифер Лопес устроила грандиозную рождественскую вечеринку у себя дома
Культовая певица Джей Ло вместе со своим мужем Беном Аффлеком устроили рождественскую вечеринку в Лос-Анджелесе. На праздник пришли самые популярные звезды Голливуда.
Об этом пишет People.
Джей Ло и Бен Аффлек решили не ждать Рождества
Звездные супруги устроили вечеринку в своем доме. К ним пришли некоторые знаменитости — Марго Робби, Майкл Б. Джордан, Кейси Аффлек, Дженнифер Льюис, Лили Рейб и даже бывший менеджер Лопес Бенни Медина.
"Они устроили действительно веселую вечеринку", — рассказал инсайдер.
На западе гости пели рождественские колядки до поздней ночи. Звездная пара была очень счастлива принимать у себя своих друзей и выглядела в хорошем настроении.
Джей Ло одела на вечеринку длинное красное платье, однако позже переоделась в синий образ с блестками.
Дом к вечеринке украсили в праздничном стиле — огромная елка с украшениями золотого цвета и элементы рождественского декора. Дети звезд были также в отличном настроении.
Источник сообщил, что они танцевали и весело проводили время, особенно близнецы и Вайолет.
Напомним, что Джей Ло показала, как украсила свой дом к Рождеству.
Раньше Джей Ло ходила за тайными, рождественскими покупками.
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