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Дженнифер Лопес устроила грандиозную рождественскую вечеринку у себя дома

18 декабря 2023 15:18
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Дженнифер Лопес устроила грандиозную рождественскую вечеринку у себя дома
Дженнифер Лопес дома. Фото: instagram.com/jlo/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Культовая певица Джей Ло вместе со своим мужем Беном Аффлеком устроили рождественскую вечеринку в Лос-Анджелесе. На праздник пришли самые популярные звезды Голливуда.

Об этом пишет People.

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Звездные супруги устроили вечеринку в своем доме. К ним пришли некоторые знаменитости — Марго Робби, Майкл Б. Джордан, Кейси Аффлек, Дженнифер Льюис, Лили Рейб и даже бывший менеджер Лопес Бенни Медина.

"Они устроили действительно веселую вечеринку", — рассказал инсайдер.

На западе гости пели рождественские колядки до поздней ночи. Звездная пара была очень счастлива принимать у себя своих друзей и выглядела в хорошем настроении.

Джей Ло и Бен Аффлек
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. Фото: instagram.com/jlo/

Джей Ло одела на вечеринку длинное красное платье, однако позже переоделась в синий образ с блестками.

Дом к вечеринке украсили в праздничном стиле — огромная елка с украшениями золотого цвета и элементы рождественского декора. Дети звезд были также в отличном настроении.

Источник сообщил, что они танцевали и весело проводили время, особенно близнецы и Вайолет.

Напомним, что Джей Ло показала, как украсила свой дом к Рождеству.

Раньше Джей Ло ходила за тайными, рождественскими покупками.

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