Дженніфер Лопес у Парижі вразила образом з глибоким декольте і сотнями квітів
Джей Ло приголомшила виходом у сукні, немов знятої з чарівної лісової мавки. Співачка для показу ELIE SAAB Haute Couture у Парижі обрала накидку з сотні пурпурових квітів.
Зірка виклала фото в Instagram.
Джей Ло з'явилась у сукні з глибоким декольте на Тижні моди у Парижі
Популярна співачка Джей Ло завітала на показ ELIE SAAB Haute Couture весна-літо 2024. Для цієї події вона обрала зелену повітряну сукню з глибоким декольте. Публіку приголомшила її квітчаста накидка, яка зробила образ зірки вражаючим.
Доповнила образ Лопес маленьким зеленим бантом на волосся. Як відомо, саме цей аксесуар є одним з головних трендів 2024 року.
Це неймовірне красиве вбрання створила ліванська дизайнерка Елі Сааб, на чий показ і завітала зірка. Джей Ло сіла в першому ряду і була в гарному настрою.
Раніше Дженніфер Лопес приголомшила виходом у вбранні зі справжніх троянд.
Також Дженніфер Лопес приміряла вишукану білизну в очікуванні Дня святого Валентина.
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