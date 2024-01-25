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Дженніфер Лопес у Парижі вразила образом з глибоким декольте і сотнями квітів

25 січня 2024 09:50
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Дженніфер Лопес у Парижі вразила образом з глибоким декольте і сотнями квітів
Дженніфер Лопес на показі ELIE SAAB Haute Couture. Фото: instagram.com/hautecoutureglobal/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Джей Ло приголомшила виходом у сукні, немов знятої з чарівної лісової мавки. Співачка для показу ELIE SAAB Haute Couture у Парижі обрала накидку з сотні пурпурових квітів.

Зірка виклала фото в Instagram.

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A post shared by ELIE SAAB (@eliesaabworld)

Популярна співачка Джей Ло завітала на показ ELIE SAAB Haute Couture весна-літо 2024. Для цієї події вона обрала зелену повітряну сукню з глибоким декольте. Публіку приголомшила її квітчаста накидка, яка зробила образ зірки вражаючим.

Доповнила образ Лопес маленьким зеленим бантом на волосся. Як відомо, саме цей аксесуар є одним з головних трендів 2024 року. 

Це неймовірне красиве вбрання створила ліванська дизайнерка Елі Сааб, на чий показ і завітала зірка. Джей Ло сіла в першому ряду і була в гарному настрою.

Дженніфер Лопес на показі ELIE SAAB Haute Couture. Фото: instagram.com/jlo/
Дженніфер Лопес на показі ELIE SAAB Haute Couture. Фото: instagram.com/jlo/
Дженніфер Лопес на показі ELIE SAAB Haute Couture. Фото: instagram.com/jlo/
Дженніфер Лопес на показі ELIE SAAB Haute Couture. Фото: instagram.com/jlo/
Дженніфер Лопес на показі ELIE SAAB Haute Couture. Фото: instagram.com/jlo/
Дженніфер Лопес на показі ELIE SAAB Haute Couture. Фото: instagram.com/jlo/
Дженніфер Лопес на показі ELIE SAAB Haute Couture. Фото: instagram.com/jlo/
Дженніфер Лопес на показі ELIE SAAB Haute Couture. Фото: instagram.com/jlo/
Дженніфер Лопес на показі ELIE SAAB Haute Couture. Фото: instagram.com/jlo/
Дженніфер Лопес на показі ELIE SAAB Haute Couture. Фото: instagram.com/jlo/
Дженніфер Лопес на показі ELIE SAAB Haute Couture. Фото: instagram.com/jlo/
Дженніфер Лопес на показі ELIE SAAB Haute Couture. Фото: instagram.com/jlo/

Раніше Дженніфер Лопес приголомшила виходом у вбранні зі справжніх троянд.

Також  Дженніфер Лопес приміряла вишукану білизну в очікуванні Дня святого Валентина.

Дженіфер Лопес
мода
Париж
закордонні зірки
співачка
сукня
2024 рік

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