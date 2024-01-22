Дженніфер Лопес приміряла вишукану білизну в очікуванні Дня святого Валентина

Співачка Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/

Бренд Intimissimi представив нову рекламну кампанію, присвячену майбутньому Дню святого Валентина. У спеціальній фотосесії знялася амбасадорка італійського бренду Дженніфер Лопес.

Знімки артистка запостила в Instagram.

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Один із знімків співачка опублікувала у своїх соціальних мережах. На ньому вона зображена в червоній спідній білизні і того ж кольору шовковому кімоно. Стоячи в спокусливій позі біля столу, зірка вдихає аромат червоних троянд.

Співачка Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/

Підписники Лопес відреагували на знімок. Одні захопилися тим, який чудовий вигляд вона має у 54 роки, і визнали, що Intimissimi знайшов найкращу модель для реклами своєї продукції. Інші нагадали зірці, що вона одружена, і запропонували їй поводитися скромніше, адже в мережі і так ходить багато чуток про проблеми в її стосунках з Беном Аффлеком.

Це сталося після того, як Дженніфер зізналася, що вони з Беном все ще "обоє страждають від посттравматичного стресового розладу" через уваги до їхнього роману, який почався багато років тому.

Вони зустрічалися на початку 2000-х років. Після розірвання заручин вони обоє одружувалися та розлучалися з іншими людьми, перш ніж зрештою знову возз'єднатися. У 2021 році вони відновили стосунки, а наступного року одружилися, знову ставши однією з найбільш обговорюваних пар у шоу-бізнесі.

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