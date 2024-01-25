Дженнифер Лопес в Париже поразила образом с глубоким декольте и сотнями цветов
Джей Ло ошеломила выходом в платье, словно снятого с волшебной лесной мавки. Певица для показа ELIE SAAB Haute Couture в Париже выбрала накидку из сотни пурпурных цветов.
Звезда положила фото в Instagram.
Джей Ло появилась в платье с глубоким декольте на Неделе моды в Париже
Популярная певица Джей Ло посетила показ ELIE SAAB Haute Couture весна-лето 2024. Для этого события она выбрала зеленое воздушное платье с глубоким декольте. Публику ошеломила ее накидка с цветов, которая сделала образ звезды поразительным.
Дополнила образ Лопес маленьким зеленым бантом на волосах. Как известно именно этот аксессуар является одним из главных трендов 2024 года.
Этот невероятный красивый наряд создала ливанская дизайнер Эли Сааб, на чей показ и пришла звезда. Джей Ло села в первом ряду и была в хорошем настроении.
Ранее Дженнифер Лопес ошеломила выходом в наряде из настоящих роз.
Также Дженнифер Лопес примерила изысканное белье в ожидании Дня святого Валентина.
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