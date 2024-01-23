Дженніфер Лопес приголомшила виходом у вбранні зі справжніх троянд
Дженніфер Лопес приголомшила незвичним образом на показі Schiaparelli весна-літо 2024 для Тижня високої моди в Парижі. 54-річна Дженніфер виділялася з натовпу в об’ємному білому жакеті, прикрашеному окремими пелюстками троянд, під ним була водолазка в тон і чорні колготки.
Фото з гламурного заходу зірка опублікувала у соціальній мережі.
Дженніфер Лопес наважилась на дизайнерський експеримент
Співачка доповнила образ за допомогою пари чорних туфель на високих підборах та унікальною сумочкою. Гладка зачіска та оригінальні окуляри додали родзинки образу.
"Пальто з 7000 справжніх пелюсток троянд, свіжість яких підтримують цукровою водою, також відомою як нектар колібрі. Розроблено спеціально для мене", — прокоментувала вбрання Лопес.
Нещодавно Лопес стала обличчям колекції спіднього італійського бренду. Капсула складається з шовкових та мереживних бюстгальтерів, боді, пеньюарів, піжамних комплектів та халатів у трьох основних відтінках.
Кожен виріб, створений співачкою для італійського бренду, доповнений талісманом у вигляді крихітного брелока: колібрі. Найменший птах у світі має особливе значення для Лопес, яка написала пісню під назвою Hummingbird для свого майбутнього альбому. Її зв'язок з колібрі обумовлений їх життєвою силою та символікою "вісників кохання".
Нагадаємо, Дженніфер Лопес приміряла вишукану білизну в очікуванні Дня святого Валентина.
Раніше жінка-троянда Дженніфер Лопес та гламурна "Барбі" сяяли на врученні "Золотого глобуса".
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