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Дженніфер Лопес приголомшила виходом у вбранні зі справжніх троянд

23 січня 2024 11:46
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Дженніфер Лопес приголомшила виходом у вбранні зі справжніх троянд
Співачка Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Дженніфер Лопес приголомшила незвичним образом на показі Schiaparelli весна-літо 2024 для Тижня високої моди в Парижі. 54-річна Дженніфер виділялася з натовпу в об’ємному білому жакеті, прикрашеному окремими пелюстками троянд, під ним була водолазка в тон і чорні колготки.

Фото з гламурного заходу зірка опублікувала у соціальній мережі.

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Співачка доповнила образ за допомогою пари чорних туфель на високих підборах та унікальною сумочкою. Гладка зачіска та оригінальні окуляри додали родзинки образу.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Пальто з 7000 справжніх пелюсток троянд, свіжість яких підтримують цукровою водою, також відомою як нектар колібрі. Розроблено спеціально для мене", — прокоментувала вбрання Лопес.

Нещодавно Лопес стала обличчям колекції спіднього італійського бренду. Капсула складається з шовкових та мереживних бюстгальтерів, боді, пеньюарів, піжамних комплектів та халатів у трьох основних відтінках.

Кожен виріб, створений співачкою для італійського бренду, доповнений талісманом у вигляді крихітного брелока: колібрі. Найменший птах у світі має особливе значення для Лопес, яка написала пісню під назвою Hummingbird для свого майбутнього альбому. Її зв'язок з колібрі обумовлений їх життєвою силою та символікою "вісників кохання".

Нагадаємо, Дженніфер Лопес приміряла вишукану білизну в очікуванні Дня святого Валентина.

Раніше жінка-троянда Дженніфер Лопес та гламурна "Барбі" сяяли на врученні "Золотого глобуса".

Дженіфер Лопес
мода
закордонні зірки
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