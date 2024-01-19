Дженнифер Лопес снимает фильм о собственной жизни — трейлер
Популярная певица Дженнифер Лопес создает фильм о своей жизни. В сети появился трейлер биографического фильма "This Is Me...Now...".
Трейлер был опубликован на YouTube.
Джей Ло расскажет правду о своей жизни в фильме "This Is Me...Now..."
Фильм обещает быть поразительным, ведь в трейлере представлены невероятные панорамы с фантастическими костюмами, массовая хореография и известные звезды. Проект должен стать "интроспективной ретроспективой беззаботного сердца" известной артистки.
Картина по мотивам жизни Джей Ло снял режиссер Дэйв Майерс, известный по триллеру "Попутчик" с Шоном Бином.
В описании трейлера говорится, что фильм должен стать "кинематографической одиссеей, пропитанной мифологическими сюжетами и личным исцелением" Дженнифер Лопес.
Певица, конечно, играет саму себя и тоже является соавтором сценария. Бывший партнер звезды также появится на экране — Бена Аффлека показали в трейлере.
В проекте снялись известные и талантливые звезды — Тревор Ноа, Ким Петрас, Post Malone, София Вергара, Кеке Палмер и другие.
Фильм "This Is Me...Now..." выйдет 16 февраля на стриминговом сервисе Prime Video.
Ранее стало известно, что на Берлинале покажут украинский фильм о спасении редких животных.
Также вышел трейлер сериала о Кристиане Диоре и Коко Шанель.
Читайте Новини.LIVE!