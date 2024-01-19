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Дженнифер Лопес снимает фильм о собственной жизни — трейлер

19 января 2024 12:15
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Дженнифер Лопес снимает фильм о собственной жизни — трейлер
Дженнифер Лопес. Фото: трейлер к фильму "This Is Me...Now..."
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Популярная певица Дженнифер Лопес создает фильм о своей жизни. В сети появился трейлер биографического фильма "This Is Me...Now...". 

Трейлер был опубликован на YouTube.

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Фильм обещает быть поразительным, ведь в трейлере представлены невероятные панорамы с фантастическими костюмами, массовая хореография и известные звезды. Проект должен стать "интроспективной ретроспективой беззаботного сердца" известной артистки.

Картина по мотивам жизни Джей Ло снял режиссер Дэйв Майерс, известный по триллеру "Попутчик" с Шоном Бином.

Дженнифер Лопес. Фото: трейлер к фильму "This Is Me...Now..."
Дженнифер Лопес. Фото: трейлер к фильму "This Is Me...Now..."

В описании трейлера говорится, что фильм должен стать "кинематографической одиссеей, пропитанной мифологическими сюжетами и личным исцелением" Дженнифер Лопес.

Певица, конечно, играет саму себя и тоже является соавтором сценария. Бывший партнер звезды также появится на экране — Бена Аффлека показали в трейлере.

Дженнифер Лопес. Фото: трейлер к фильму "This Is Me...Now..."
Дженнифер Лопес. Фото: трейлер к фильму "This Is Me...Now..."

В проекте снялись известные и талантливые звезды — Тревор Ноа, Ким Петрас, Post Malone, София Вергара, Кеке Палмер и другие.

Фильм "This Is Me...Now..." выйдет 16 февраля на стриминговом сервисе Prime Video.

Дженнифер Лопес. Фото: трейлер к фильму "This Is Me...Now..."
Дженнифер Лопес. Фото: трейлер к фильму "This Is Me...Now..."

Ранее стало известно, что на Берлинале покажут украинский фильм о спасении редких животных.

Также вышел трейлер сериала о Кристиане Диоре и Коко Шанель.

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Дженнифер Лопес
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