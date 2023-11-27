Дженніфер Лоуренс розповіла, чи робила пластичні операції
Голлівудська акторка Дженніфер Лоуренс поспілкувалась з зіркою реаліті-шоу "Сімейка Кардаш’ян", бізнесвумен Кайлі Дженнер. Оскароносна зірка відповіла на чутки про те, чи робила вона пластичні операції.
Про це повідомляє видання BuzzFeed.
Чи робила Лоуренс пластику
Останнім часом користувачі соцмереж обговорюють обличчя 33-річної акторки, яке, на думку багатьох змінилося. За словами Дженніфер, справа не в пластичних операціях, а в макіяжі.
"Просто неймовірно, на що здатний макіяж, адже саме з ним я й працюю. Хунг Ваннго (відомий візажист. — Ред.) підкреслює мені губи. Я називаю його пластичним хірургом: відколи я з ним працюю, всі переконані, що я зробила операцію на очах", — розповіла Дженніфер.
Також Лоуренс зауважила, що багато людей просто не розуміють, як сильно дорослішання відбивається на обличчі. І вона не виключення.
"Я почала зніматися в 19 років, тому в мережі багато моїх фотографій, на яких мені від 19 до 30 років. І я постійно говорю: "Я подорослішала. Моє обличчя схудло і змінилося, тому що я стала старшою". Всі думають, що мені зробили пластику носа, а я така: "У мене такий самий ніс. Мої щоки стали менше. Дякую, що порушили цю тему", — підсумувала акторка.
Нагадаємо, раніше ми писали, що голлівудський актор Ніколас Кейдж змінить у своєму житті після 60-річчя. Також ми розповідали, що гурт Destiny's Child об'єднався заради прем'єри фільму Бейонсе.
Читайте Новини.LIVE!