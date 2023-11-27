Дженніфер Лоуренс розповіла, чи робила пластичні операції

Голлівудська акторка Дженніфер Лоуренс. Фото: Google

Голлівудська акторка Дженніфер Лоуренс поспілкувалась з зіркою реаліті-шоу "Сімейка Кардаш’ян", бізнесвумен Кайлі Дженнер. Оскароносна зірка відповіла на чутки про те, чи робила вона пластичні операції.

Про це повідомляє видання BuzzFeed.

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Останнім часом користувачі соцмереж обговорюють обличчя 33-річної акторки, яке, на думку багатьох змінилося. За словами Дженніфер, справа не в пластичних операціях, а в макіяжі.

"Просто неймовірно, на що здатний макіяж, адже саме з ним я й працюю. Хунг Ваннго (відомий візажист. — Ред.) підкреслює мені губи. Я називаю його пластичним хірургом: відколи я з ним працюю, всі переконані, що я зробила операцію на очах", — розповіла Дженніфер.

Акторка Дженніфер Лоуренс. Фото: Google

Також Лоуренс зауважила, що багато людей просто не розуміють, як сильно дорослішання відбивається на обличчі. І вона не виключення.

"Я почала зніматися в 19 років, тому в мережі багато моїх фотографій, на яких мені від 19 до 30 років. І я постійно говорю: "Я подорослішала. Моє обличчя схудло і змінилося, тому що я стала старшою". Всі думають, що мені зробили пластику носа, а я така: "У мене такий самий ніс. Мої щоки стали менше. Дякую, що порушили цю тему", — підсумувала акторка.

Дженніфер Лоуренс в юності (ліворуч) і зараз. Фото: Google

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