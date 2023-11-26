Ніколас Кейдж розповів, що змінить у своєму житті після 60-річчя

Аамериканський актор Ніколас Кейдж. Фото: Google

Лауреат премій "Оскар" та "Золотий Глобус", американський актор Ніколас Кейдж, в січні відсвяткує 60-річчя. З цього приводу голлівудська зірка розповів про свої подальші плани.

Про це повідомляє портал Just Jared.

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Подальші плани Ніколаса Кейджа

Актор заявив, що має намір рідше зніматися у фільмах. За словами Кейджа, він хоче проводити більше часу з літературою, багато спілкуватися з близькими, а головне скоротити кількість проєктів, в яких бере участь.

"Я хочу читати по книзі в тиждень, хочу проводити більше часу з дочкою. Це для мене на першому місці. Це абсолютно новий досвід для мене, і я насолоджуюся кожною хвилиною. Зараз я став краще розуміти, що насправді важливе. Можливо, мені не варто знімати стільки фільмів", — сказав Ніколас.

В актора та його дружини Ріко Шибати народилась перша спільна дитина у вересні 2022 року. Парочка відгуляла весілля на початку 2021-го. Також Ніколас має двох синів від попередніх стосунків, проте дочок у нього раніше не було.

Ніколас Кейдж з дружиною та донькою. Фото: Hollywood Life

За більш ніж 40-річну кар'єру Кейдж з'явився у 120 фільмах. Лише цього року на великі екрани вийшли шість стрічок за його участю. У 2024-му планується реліз ще як мінімум чотирьох проєктів, до яких було залучено титулованого актора.

Так, наприклад, вже незабаром у кінотеатрах з'явиться фільм "Герой наших снів", у якому Кейдж грає університетського викладача, який несподівано починає з'являтися у кошмарах десятків людей. Зокрема тих, з ким він ніколи не був знайомий.

Нагадаємо, раніше ми писали, які українські фільми вийшли в український кінопрокат цього тижня. Також ми розповідали, що стримінгова платформа Netflix дала режисеру понад 50 млн доларів на новий серіал, а він їх витратив на себе.