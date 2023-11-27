Дженнифер Лоуренс рассказала, делала ли пластические операции

Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс. Фото: Google

Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс пообщалась со звездой реалити-шоу "Семейка Кардашьян", бизнесвумен Кайли Дженнер. Оскароносная звезда ответила на слухи о том, делала ли она пластические операции.

Об этом сообщает издание BuzzFeed.

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В последнее время пользователи сети обсуждают лицо 33-летней актрисы, которое, по мнению многих, изменилось. По словам Дженнифер, дело не в пластических операциях, а в макияже.

"Просто невероятно, на что способен макияж, ведь именно с ним я и работаю. Хунг Ваннго (известный визажист. — Ред.) подчеркивает мне губы. Я называю его пластическим хирургом: с тех пор как я с ним работаю, все убеждены, что я сделала операцию на глазах", — рассказала Дженнифер.

Актриса Дженнифер Лоуренс. Фото: Google

Также Лоуренс отметила, что многие просто не понимают, как сильно взросление отражается на лице. И она не исключение.

"Я начала сниматься в 19 лет, поэтому в сети много моих фотографий, на которых мне от 19 до 30 лет. И я постоянно говорю: "Я повзрослела. Мое лицо похудело и изменилось, потому что я стала старше". Все думают, что мне сделали пластику носа, а я такая: "У меня такой же нос. Мои щеки стали меньше. Спасибо, что затронули эту тему", — подытожила актриса.

Дженнифер Лоуренс в юности (слева) и сейчас. Фото: Google

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