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Дженнифер Лоуренс рассказала, делала ли пластические операции

27 ноября 2023 21:06
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Дженнифер Лоуренс рассказала, делала ли пластические операции
Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс пообщалась со звездой реалити-шоу "Семейка Кардашьян", бизнесвумен Кайли Дженнер. Оскароносная звезда ответила на слухи о том, делала ли она пластические операции.

Об этом сообщает издание BuzzFeed.

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В последнее время пользователи сети обсуждают лицо 33-летней актрисы, которое, по мнению многих, изменилось. По словам Дженнифер, дело не в пластических операциях, а в макияже.

"Просто невероятно, на что способен макияж, ведь именно с ним я и работаю. Хунг Ваннго (известный визажист. — Ред.) подчеркивает мне губы. Я называю его пластическим хирургом: с тех пор как я с ним работаю, все убеждены, что я сделала операцию на глазах", рассказала Дженнифер.

Актриса Дженнифер Лоуренс. Фото: Google

Также Лоуренс отметила, что многие просто не понимают, как сильно взросление отражается на лице. И она не исключение.

"Я начала сниматься в 19 лет, поэтому в сети много моих фотографий, на которых мне от 19 до 30 лет. И я постоянно говорю: "Я повзрослела. Мое лицо похудело и изменилось, потому что я стала старше". Все думают, что мне сделали пластику носа, а я такая: "У меня такой же нос. Мои щеки стали меньше. Спасибо, что затронули эту тему", подытожила актриса.

Дженнифер Лоуренс в юности (слева) и сейчас. Фото: Google

Напомним, ранее мы писали, что голливудский актер Николас Кейдж сменит в своей жизни после 60-летия. Также мы рассказывали, что группа Destiny's Child объединилась ради премьеры фильма Бейонсе.

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