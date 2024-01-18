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Джим Керрі відсвяткував 62-річчя у колі зіркових друзів

18 січня 2024 13:25
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Джим Керрі відсвяткував 62-річчя у колі зіркових друзів
Джим Керрі з Девідом Спейдом і Адамом Сендлером. Фото: instagram.com/davidspade/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Джим Керрі відсвяткував свій 62-й день народження у чоловічій компанії. Він організував смачну вечерю для всіх друзів.

Про це пише People.

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Джиму Керрі виповнилось 62 роки. Він провів свято з найближчими друзями. Його друг актор Девід Спейд опублікував свтлину та подякував за вечір сміху.

"З днем ​​народження Джима Керрі, який стільки разів змушував мене сміятися. Такий крутий чувак", — підписав фото 59-річний Спейд.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by David Spade (@davidspade)

Також світлиною зі свята поділився колега Керрі Джефф Росс. На фото чимало дуже відомих зірок кіно.

На день народження актора завітали також Адам Сендлер, Джиммі Кіммел, Сет Грін, Хауї Мандель, Крейг Робінсон, Бен Шварц, Кері Елвес і Пол Вінсент.

"Вечеря сміху! З днем ​​народження Джим Керрі! Ми любимо тебе!" — підписав фото комік і актор Джефф Росс.

Раніше Кейт Мосс відсвяткувала 50-річчя на райському острові.

Також Оля Полякова у день народження презентувала україномовний альбом золотих хітів.

кіно
День народження
Голлівуд
актори
закордонні зірки

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