Джим Керри отпраздновал 62-летие в кругу звездных друзей

Джим Кэрри с Дэвидом Спейдом и Адамом Сэндлером. Фото: instagram.com/davidspade/

Джим Керри отметил свой 62-й день рождения в мужской компании. Он организовал вкусный ужин для всех друзей.

Об этом пишет People.

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Джиму Керри исполнилось 62 года. Он провел праздник с самыми близкими друзьями. Его друг актер Дэвид Спейд опубликовал фото и поблагодарил за вечер смеха.

"С днем ​​рождения Джима Керри, столько раз заставлявшего меня смеяться. Такой крутой чувак", — подписал фото 59-летний Спейд.

Также фотографией с праздника поделился коллега Кэрри Джефф Росс. На фото немало известных звезд кино.

На день рождения актера посетили также Адам Сэндлер, Джимми Киммел, Сет Грин, Хауи Мандель, Крэйг Робинсон, Бен Шварц, Кэри Элвес и Пол Винсент.

"Ужин смеха! С днем ​​рождения Джим Керри! Мы любим тебя!" — подписал фото комик и актер Джефф Росс.

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