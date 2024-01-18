Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Джим Керри отпраздновал 62-летие в кругу звездных друзей arrow

Джим Керри отпраздновал 62-летие в кругу звездных друзей

18 января 2024 13:25
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Джим Керри отпраздновал 62-летие в кругу звездных друзей
Джим Кэрри с Дэвидом Спейдом и Адамом Сэндлером. Фото: instagram.com/davidspade/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Джим Керри отметил свой 62-й день рождения в мужской компании. Он организовал вкусный ужин для всех друзей.

Об этом пишет People.

Читайте также:

Джим Керри отпраздновал день рождения с известными кинозвездами

Джиму Керри исполнилось 62 года. Он провел праздник с самыми близкими друзьями. Его друг актер Дэвид Спейд опубликовал фото и поблагодарил за вечер смеха.

"С днем ​​рождения Джима Керри, столько раз заставлявшего меня смеяться. Такой крутой чувак", — подписал фото 59-летний Спейд.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Post shared by David Spade (@davidspade)

Также фотографией с праздника поделился коллега Кэрри Джефф Росс. На фото немало известных звезд кино.

На день рождения актера посетили также Адам Сэндлер, Джимми Киммел, Сет Грин, Хауи Мандель, Крэйг Робинсон, Бен Шварц, Кэри Элвес и Пол Винсент.

"Ужин смеха! С днем ​​рождения Джим Керри! Мы любим тебя!" — подписал фото комик и актер Джефф Росс.

Ранее Кейт Мосс отметила 50-летие на райском острове.

Также Оля Полякова в день рождения представила украиноязычный альбом золотых хитов.

кино
День рождения
Голливуд
актеры
зарубежные звезды

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

6 января 2024

20:28 Соня Морозюк впервые прокомментировала свою причастность к украденным средствам в Минобороны

Актуальное по теме