Оля Полякова у день народження презентує україномовний альбом золотих хітів

Співачка Оля Полякова. Фото: менеджмент артистки

Оля Полякова 17 січня святкує день народження. Зірці виповнилося 45 років. З цього приводу ексклюзивно в студії радіостанції Люкс ФМ зірка представила новий альбом. Оля Полякова вперше представила композиції на концерті у КВЦ "Парковий" минулого року.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент зірки.

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До альбому увійшли наступні треки: "Королева ночі", "Ей, Секундочку", "Чарівні очі", "Рай на землі", "Номер один", "Танцюю, як в останній раз" та "Шльопки".

Крім цього, співачка вперше відсвяткує день народження у ролі радіоведучої Lux FM. Полякова з'явиться в ефірі з благодійною метою — збір коштів для 53 бригади медичної роти, якій раніше передавала евакуаційний реанімобіль.

Артистка візьме участь в онлайн марафоні, в рамках якого спілкуватиметься зі слухачами в прямому ефірі та зустрічатиме гостей. Також Полякова розіграє призи, серед яких 5 пар квитків на meet&greet перед концертом у Києві 26 жовтня з ексклюзивним доступом за лаштунки.

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