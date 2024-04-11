Джоан Роулінг сказала, який вчинок не пробачить Деніелу Редкліфу

Письменниця Джоан Роулінг. Фото: instagram.com/jkrowling_official/

Письменниця Дж. К. Роулінг заявила, що не пробачить зірок "Гаррі Поттера" Деніела Редкліффа та Емму Вотсон після того, як вони критикували знаменитостей, які не підтримали транс-перехід. Роулінг розкритикувала зірок, які використовують свої "платформи, щоб підбадьорити зміну статі неповнолітніми".

Про це пише Daily Mail.

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Роулінг активно виступає проти дозволу дітям змінювати стать, тоді як Редкліфф і Вотсон відверто підтримують транс-спільноту.

Це сталося після огляду, написаного провідним педіатром доктором Гіларі Кесс, яка виявила, що підліткам у Британії дозволено змінювати свою стать на основі "надзвичайно слабких доказів".

У своїй доповіді науковець попередила, що "не вистачає високоякісних досліджень" щодо впливу блокаторів статевого дозрівання дітей і гормонів, і сказала, що токсичність у дебатах навколо цього питання стала "винятковою".

У Twitter, після публікації звіту, Роулінг сказала, що це був "переломний" момент і що він "розкриває трагедію". Коли хтось заявив, що Редкліфф і Вотсон зобов’язані їй "принести публічні вибачення...упевнені, що ви їх пробачите", Роулінг відповіла: "Боюсь, що ні".

Вона додала: "Знаменитості, які приєдналися до руху, спрямованого на розмивання важко завойованих прав жінок, і які використовували свої платформи, щоб підтримувати перехід неповнолітніх, можуть принести свої вибачення перед травмованими та вразливими жінками. І якщо я звучу злою, це тому, що я зла. Дітям було завдано незворотної шкоди, і тисячі причетні до цього, не лише медики, але й рупори знаменитостей, беззаперечні ЗМІ та цинічні корпорації".

Джоан Роулінг обурилася позицією Деніела Редкліффа та Емми Вотсон щодо трансгендерів. Фото: соціальні мережі

Посилаючись на коментарі пані Роулінг, Редкліфф, який тоді заявив, що "трансгендерні жінки є жінками", сказав, що він хотів, щоб члени ЛГБТ+ спільноти знали, що "не всі у франшизі исторії про Гаррі Поттера так вважають".

Тим часом Вотсон, яка стала відомою після ролі Герміони Ґрейнджер у серії фільмів про Гаррі Поттера, раніше висловлювалася щодо дебатів про ЛГБТ.

"Трансгендерні люди заслуговують на те, щоб жити своїм життям, не ставлячи під сумнів чи не кажучи, що вони не ті, за кого себе видають. Я хочу, щоб мої трансфоловери знали, що я та багато інших людей у всьому світі бачать, поважають і люблять вас такими, якими ви є", — запевнила Вотсон.

Їхній колега Руперт Ґрінт також раніше висловлювався, сказавши The Times: "Я твердо підтримую транс-спільноту та згоден зі думами, висловленими багатьма моїми колегами. Трансжінки є жінки. Транс-чоловіки — це чоловіки. Ми всі повинні мати право жити з любов’ю і без осуду".

Пізніше він пояснив своє рішення висловити свою позицію щодо коментарів Роулінг тим, що, хоча він "дуже поважає" авторку, він все одно може не погоджуватися з її поглядами.

У розмові з Esquire він додав: "Я надзвичайно вдячний за все, що вона зробила. Я думаю, що вона надзвичайно талановита, її роботи геніальні. Але так, я також думаю, що ви можете дуже поважати когось і все одно не погоджуватися з такими речами...Я не хочу про все це говорити…Взагалі я не авторитет у цій темі", — сказав Грін.

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