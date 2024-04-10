З хлопчачим ім'ям та у чоловічому костюмі — донька Бена Аффлека відмовилась бути дівчиною

Бен Аффлек з дочкою. Фото: instagram.com/gala_magazin/

15-річна донька акторів Дженніфер Гарнер і Бена Аффлека, колись Серафіна Роуз, вперше офіційно з'явилася під новим іменем Фін на панахиді за батьком Дженніфер. Одягнувши чорний брючний костюм і з короткою зачіскою, Фін представився своїм новим іменем перед тим, як прочитати уривок з Біблії у Christ Church United Methodist у Чарльстоні, Західна Вірджинія.

Про це пише Daily Mail.

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Фін на похороні вперше представилася публічно під новим іменем. Поминальна служба, яка транслювалася в прямому ефірі на Facebook, була присвячена батькові Дженніфер Гарнер Вільяму Джеку Гарнеру, який помер тижнем раніше у віці 85 років.

Фін Аффлек. Фото: соціальні мережі

Фін Аффлек. Фото: соціальні мережі

Слідом за іншими онуками Вільяма Фін представився біля церковної кафедри, сказавши: "Привіт, мене звуть Фін Аффлек", а потім прочитав уривок з Біблії: "Краще невеликий із праведністю, ніж великий дохід із несправедливістю".

Мама Фіна, Дженніфер, повідомила про смерть Біллі в Instagram, сказавши, що він помер "мирно".

"Ми вдячні татові за м’якість та спокій, силу. За те, як він дражнив з посмішкою, і за те, як він вигадав роль вічно терплячого тата дівчини. Ми вдячні за його трудову етику, лідерство та віру", — написала вона.

Фін — середня дитина Гарнер та Аффлека, має старшу сестру Вайолет Енн, 18 років, і молодшого брата Семюеля, 15 років.

Їхні батьки завершили розлучення в 2018 році, але зберігають дружні стосунки.

У 2022 році Аффлек одружився зі співачкою Дженніфер Лопес, чия 16-річна дочка Емма Марібель Муніз характеризує себе гендерно-нейтрально та зблизилася із Фіном як зведена сестра.

Вони були сфотографовані разом на вулиці Лос-Анджелеса з Аффлеком 12 лютого, а Фін мав ефектне рожеве волосся.

Кількома днями раніше Фін був помічений, як обіймає маму Дженніфер на прощання на зупинці шкільного автобуса в Брентвуді, Луїзіана. На фото можна побачити назву "Fin", вишиту на їхньому рюкзаку. Підліток роками носив хлоп’ячу зачіску і регулярно з'являвся у чоловічому одязі.

Нагадаємо, Бен Аффлек змінив імідж. А ексдружина Бена Аффлека влаштувала кумедну фотосесію на червоній доріжці.