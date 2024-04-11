Джоан Роулинг сказала, какой поступок не простит Дэниелу Рэдклифу

Писательница Джоан Роулинг. Фото: instagram.com/jkrowling_official/

Писательница Дж. К. Роулинг заявила, что не простит звезд "Гарри Поттера" Дэниела Рэдклиффа и Эмму Уотсон после того, как они критиковали знаменитостей, которые не поддерживают транс-переход. Роулинг раскритиковала звезд, использующих свои "платформы, чтобы ободрить смену пола несовершеннолетними".

Об этом пишет Daily Mail.

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Роулинг активно выступает против разрешения детям менять пол, в то время как Рэдклифф и Уотсон откровенно поддерживают транс-сообщество.

Это произошло после обзора, написанного ведущим педиатром доктором Хиллари Кессом, которая обнаружила, что подросткам в Британии разрешено менять свой пол на основе "чрезвычайно слабых доказательств".

В своем докладе ученый предупредила, что "не хватает высококачественных исследований" о влиянии блокаторов полового созревания детей и гормонов, и сказала, что токсичность в дебатах вокруг этого вопроса стала "исключительной".

В Twitter, после публикации отчета, Роулинг сказала, что это был "переломный" момент и что он "раскрывает трагедию". Когда кто-то заявил, что Рэдклифф и Уотсон обязаны ей "принести публичные извинения...уверены, что вы их простите", Роулинг ответила: "Боюсь, что нет".

Она добавила: "Знаменитости, которые присоединились к движению, направленному на размывание трудно завоеванных прав женщин, и которые использовали свои платформы, чтобы поддерживать переход несовершеннолетних, могут принести свои извинения перед травмированными и уязвимыми женщинами. И если я звучу злой, это потому, что я зла. Детям был нанесен необратимый ущерб, и тысячи причастны к этому, не только медики, но и рупоры знаменитостей, безоговорочные СМИ и циничные корпорации".

Джоан Роулинг возмутилась позицией Дэниела Рэдклиффа и Эммы Уотсон по поводу трансгендеров. Фото: социальные сети

Ссылаясь на комментарии Роулинг, Редклифф, заявивший, что "трансгендерные женщины являются женщинами", сказал, что он хотел, чтобы члены ЛГБТ+ сообщества знали, что "не все во франшизе истории о Гарри Поттере так считают".

Тем временем Уотсон, ставшая известной после роли Гермионы Грейнджер в серии фильмов о Гарри Поттере, ранее высказывалась по поводу дебатов о ЛГБТ.

"Трансгендерные люди заслуживают того, чтобы жить своей жизнью, не ставя под сомнение или не говоря, что они не те, за кого себя выдают. Я хочу, чтобы мои трансфолловеры знали, что я и многие другие во всем мире видят, уважают и любят вас такими, какие вы являетесь", — заверила Уотсон.

Их коллега Руперт Гринт также ранее высказывался, сказав The Times: "Я твердо поддерживаю транс-сообщество и согласен с мыслями, высказанными многими моими коллегами. Трансженщины тоже женщины. Транс-мужчины — это мужчины. Мы все должны иметь право жить по любви и без порицания".

Позже он объяснил свое решение высказать свою позицию по поводу комментариев Роулинг тем, что, хотя он "очень уважает" автора, он все равно может не соглашаться с ее взглядами.

В разговоре с Esquire он добавил: "Я очень благодарен за все, что она сделала. Я думаю, что она очень талантлива, ее работы гениальны. Но да, я также думаю, что вы можете очень уважать кого-то и все равно не соглашаться с такими вещами... Я не хочу обо всем этом говорить...Вообще я не авторитет в этой теме", — сказал Грин.

Напомним, дочь Бена Аффлека сменила женственный образ на мальчишеский. А Суханов раскритиковал Юлию Тимошенко относительно ЛГБТ.