Суханов розкритикував позицію Юлії Тимошенко щодо ЛГБТ-спільноти

Телеведучий Олексій Суханов. Фото: Instagram/suhanov.official

В мережі активно обговорюють відео, на якому жінка, схожа на Юлію Тимошенко, дає настанови партійцям щодо ЛГБТ-спільноти та сімейних цінностей. Офіційно на своїх сторінках лідерка "Батьківщини" подібне не заявляла. Телеведучий Олексій Суханов емоційно відреагував на слова Тимошенко.

Відповідна публікація з’явилась в його Instagram.

Читайте також:

Що сказала Тимошенко

Людина, схожа за голосом та візуально на Юлію Володимирівну закликала однопартійців зустрічатися з духовенством, роздавати вірянам газети. А акцент зробити на областях на заході України.

"Є тільки дві статі – чоловіча та жіноча, все інше треба забути... Традиційні родинні цінності, крапка. І тільки буде перезавантаження влади, ми все це повідміняємо, нафіг", — йдеться на відео.

Реакція Суханова

Телеведучий одразу ж послав всіх, хто підтримує нав’язування традиційних цінностей, на три букви. За словами Олексія, традиційні цінності полягають в повазі до прав кожного, які гарантовані конституцією України. То ж, запевняє Суханов, ані представникам церкви, ані політичним партіям вирішувати кому кого кохати.

"Ваші совково-кремлівські погляди, старіють разом з вами, пані Тимошенко. Вас навіть відмітити не можна і в цьому теж ознака вашої спроможності до нормального, цивілізованого діалогу з тими, яких щоразу використовуючи ви залишалися у владі! Через таких, як Ви, Юліє Володимирівно, Україна "ходить колом" позбавляючи себе можливостей для розвитку, втрачаючи десятиліттями свої шанси", — заявив Суханов.

Олексій порадив Тимошенко думати не про перезавантаження влади, а про пенсію.

"Ви боїтесь європейського майбутнього для України, бо після таких ось "виступів" зріле громадянське суспільство відправляє політика на "смітник історії". Власне, бажаю, щоб виборці вчинили з вами саме так! Залишайтеся в минулому подалі — ваші погляди, думки, спроби зображати, не бути — вкрай смердять", — підсумував Суханов.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Суханов порівняв Росію з п'яницею. Також ми розповідали, куди Олексій Суханов подів російський паспорт.