Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Суханов розкритикував позицію Юлії Тимошенко щодо ЛГБТ-спільноти arrow

Суханов розкритикував позицію Юлії Тимошенко щодо ЛГБТ-спільноти

22 грудня 2023 21:30
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Суханов розкритикував позицію Юлії Тимошенко щодо ЛГБТ-спільноти
Телеведучий Олексій Суханов. Фото: Instagram/suhanov.official
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В мережі активно обговорюють відео, на якому жінка, схожа на Юлію Тимошенко, дає настанови партійцям щодо ЛГБТ-спільноти та сімейних цінностей.  Офіційно на своїх сторінках лідерка "Батьківщини" подібне не заявляла. Телеведучий Олексій Суханов емоційно відреагував на слова Тимошенко.

Відповідна публікація з’явилась в його Instagram.

Читайте також:

Що сказала Тимошенко

Людина, схожа за голосом та візуально на Юлію Володимирівну закликала однопартійців зустрічатися з духовенством, роздавати вірянам газети. А акцент зробити на областях на заході України.

"Є тільки дві статі – чоловіча та жіноча, все інше треба забути... Традиційні родинні цінності, крапка. І тільки буде перезавантаження влади, ми все це повідміняємо, нафіг", — йдеться на відео.

Реакція Суханова

Телеведучий одразу ж послав всіх, хто підтримує нав’язування традиційних цінностей, на три букви. За словами Олексія, традиційні цінності полягають в повазі до прав кожного, які гарантовані конституцією України. То ж, запевняє Суханов, ані представникам  церкви, ані політичним партіям вирішувати кому кого кохати.

"Ваші совково-кремлівські погляди, старіють разом з вами, пані Тимошенко. Вас навіть відмітити не можна і в цьому теж ознака вашої спроможності до нормального, цивілізованого діалогу з тими, яких щоразу використовуючи ви залишалися у владі! Через таких, як Ви, Юліє Володимирівно, Україна "ходить колом" позбавляючи себе можливостей для розвитку, втрачаючи десятиліттями свої шанси", — заявив Суханов.

Олексій порадив Тимошенко думати не про перезавантаження влади, а про пенсію. 

"Ви боїтесь європейського майбутнього для України, бо після таких ось "виступів" зріле громадянське суспільство відправляє політика на "смітник історії". Власне, бажаю, щоб виборці вчинили з вами саме так! Залишайтеся в минулому подалі — ваші погляди, думки, спроби зображати, не бути — вкрай смердять", — підсумував Суханов. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Суханов порівняв Росію з п'яницею. Також ми розповідали, куди Олексій Суханов подів російський паспорт.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

Примусова паспортизація в Енергодарі. Чому працівників ЗАЕС не пускають на станцію - 80x80

Примусова паспортизація в Енергодарі. Чому працівників ЗАЕС не пускають на станцію

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

22:43 Деякі українці можуть втратити бронь від мобілізації — кого стосується

Новина з фото

07:25 Оптична головоломка, яку за 11 секунд може вирішити лише 1% людей

Актуальне по темі