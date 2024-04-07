Бред Пітт відреагував на звинувачення Анджеліни Джолі

Американський актор Бред Пітт. Фото: Instagram/bradpittofflcial

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі висунула нові звинувачення в бік свого колишнього чоловіка, американської кінозірки Бреда Пітта. Адвокат останнього не промовчав.

Про це повідомляє видання TMZ.

Читайте також:

Бред Пітт відповів Джолі

Напередодні оскароносна акторка заявила, що Пітт застосував до неї фізичне насильство ще до відомої сварки в літаку в присутності дітей, яка і стала приводом до розлучення.

"З огляду на те, наскільки Джолі сама наполягала, щоб треті особи зберігали мовчання про сімейне життя, особливо в обставинах, коли для цього не було жодних підстав, це багато скаже про те, чи справді запитана Піттом угода, пов'язана з бізнесом Miraval, могла спричинити її відмови від угоди", — заявив адвокат актора.

Йдеться про угоди про нерозголошення, які нібито Пітт змушував Джолі підписати, і вона це зробила. Це обурює адвоката акторки Пола Мерфі, який також надав свій коментар американським таблоїдам.

"Чесно кажучи, Пітту слід було б соромитися того, що він посилається на стандартні угоди про нерозголошення для співробітників з метою приховати свою аб'юзивну поведінку", — прокоментував він.

Зазначимо, що суди між Анджеліною Джолі та Бредом Піттом навколо виноробні Chateau Miraval і опіки над дітьми тривають з 2016 року. Нещодавно Пітт заявив, що він більше не наполягає на спільній опіці.

Нагадаємо, раніше ми писали подробиці останньої бійки Джолі та Пітта. Також ми розповідали, що сина відомого репера Шона Комбса звинувачують у зґвалтуванні.