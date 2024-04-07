Анджелина Джоли показала 15-летнюю дочь от Брэда Питта

Анджелина Джоли с дочерью Вивьен. Фото: X/angeltresjolie_

Бывшие голливудские супруги, актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли продолжают обвинять друг друга в суде через своих адвокатов. В жизни они лично не комментируют многолетние разборки. На фоне нового скандала оскароносная Джоли устроила шоппинг с одной из дочерей.

Об этом сообщает издание Page Six.

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После того, как 48-летняя Джоли рассказала новые подробности о причинах развода, она не стала скрываться от папарацци. Напротив, актриса в компании 15-летней дочери Вивьен отправилась на шоппинг.

Члены звездной семьи попали в объективы фотографов, прогуливаясь по улицам американского мегаполиса Нью-Йорк. В руках у них были огромные пакеты с покупками.

Анджелина Джоли с дочерью Вивьен. Фото: X/angeltresjolie_

Фото: X/angeltresjolie_

Отметим, что Вивьен иногда появляется со звездной мамой и на светских мероприятиях, которые Джоли посещает не так часто. Ее старшая биологическая сестра Шайло, которой в мае исполнится 18 лет, недавно рассказала о желании жить с Брэдом Питтом.

В то же время 60-летний актер заявил, что он больше не настаивает на совместной опеке детей. У него останется право посещать их. Питт и Джоли воспитывают шестерых детей: троих приемных и трех биологических. Так, например, приемным, а именно Меддоксу, Паксу и Захаре — 22, 20 и 19 лет соответственно.

Напомним, ранее мы писали о новых подробностях драки Джоли и Питта. Также мы рассказывали, что Брэд Питт судится с российским олигархом, которому Анджелина Джоли продала винодельню.