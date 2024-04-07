Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Джоли на фоне разборок с Питтом устроила шоппинг с 15-летней дочерью — фото arrow

Джоли на фоне разборок с Питтом устроила шоппинг с 15-летней дочерью — фото

7 апреля 2024 22:00
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Анджелина Джоли показала 15-летнюю дочь от Брэда Питта
Анджелина Джоли с дочерью Вивьен. Фото: X/angeltresjolie_
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Бывшие голливудские супруги, актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли продолжают обвинять друг друга в суде через своих адвокатов. В жизни они лично не комментируют многолетние разборки. На фоне нового скандала оскароносная Джоли устроила шоппинг с одной из дочерей.

Об этом сообщает издание Page Six.

Читайте также:

Анджелина Джоли на шопинге

После того, как 48-летняя Джоли рассказала новые подробности о причинах развода, она не стала скрываться от папарацци. Напротив, актриса в компании 15-летней дочери Вивьен отправилась на шоппинг.

Члены звездной семьи попали в объективы фотографов, прогуливаясь по улицам американского мегаполиса Нью-Йорк. В руках у них были огромные пакеты с покупками.

Джоли на фоне разборок с Питтом устроила шоппинг с 15-летней дочерью — фото - фото 1
Анджелина Джоли с дочерью Вивьен. Фото: X/angeltresjolie_
Джоли на фоне разборок с Питтом устроила шоппинг с 15-летней дочерью — фото - фото 2
Фото: X/angeltresjolie_

Отметим, что Вивьен иногда появляется со звездной мамой и на светских мероприятиях, которые Джоли посещает не так часто. Ее старшая биологическая сестра Шайло, которой в мае исполнится 18 лет, недавно рассказала о желании жить с Брэдом Питтом.

В то же время 60-летний актер заявил, что он больше не настаивает на совместной опеке детей. У него останется право посещать их. Питт и Джоли воспитывают шестерых детей: троих приемных и трех биологических. Так, например, приемным, а именно Меддоксу, Паксу и Захаре — 22, 20 и 19 лет соответственно.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Post shared by E! Новости (@enews)

Напомним, ранее мы писали о новых подробностях драки Джоли и Питта. Также мы рассказывали, что Брэд Питт судится с российским олигархом, которому Анджелина Джоли продала винодельню.

Анджелина Джоли
дети
покупки
зарубежные звезды

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

26 марта 2024

07:25 Только люди с высоким IQ найдут спящего котика на сухом дереве за восемь секунд

27 марта 2024

20:51 Можно ли игнорировать оставшуюся в дверях повестку — ответ юриста

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку