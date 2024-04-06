Назвав стервом та облив вином — стали відомі подробиці бійки, яка поклала край шлюбу Джолі та Пітта

Бред Пітт з родиною. Фото: FameFlynet.uk.com

Згідно судовим документам, останні слова в шлюбі Анджеліни Джолі та Бреда Пітта, мали образливий контекст. Сварка між акторами розгорілася у літаку під час польоту з Франції до Лос-Анджелеса у вересні 2016 року.

Про це пише Daily Mail.

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Те, що почалося як сварка між ним і одним із дітей, переросло, каже акторка, у фізичну бійку. Під час інциденту Пітт облив свою сім’ю пивом і вином, і травмував свою дружину, коли вона була за його спиною.

"Всіх до біса", — сказав Пітт і назвав дружину "стервом". Також актор тряс Джолі за голову та плечі.

Однак у новому судовому позові актриса стверджувала, що Пітт фізично та емоційно ображав її задовго до цього.

"Історія фізичного насильства Пітта над Джолі почалася задовго до поїздки родини з Франції до Лос-Анджелеса…цей рейс став першим випадком, коли він застосував фізичне насильство також і до дітей", — стверджують її адвокати в нещодавно опублікованих судових документах.

У судових документах стверджується, що у Джолі є докази "історії фізичного насильства Пітта над сім'єю та контролю Джолі", і стверджується, що діти продовжують відчувати "значний і постійний посттравматичний стрес".

Адвокати Джолі стверджують, що Джолі має "свідчення, електронні листи, фотографії та інші докази", які, за їх словами, покажуть, як Пітт намагався приховати свою поведінку.

Крім того, стверджується, що він здійснював "примусовий" фінансовий контроль над нею через виноробний бізнес Miraval.

Пітт заперечує всі звинувачення у фізичному насильстві.

Пара познайомилася на зйомках фільму "Містер і місіс Сміт" у 2004 році, а наступного року Пітт і його тодішня дружина Дженніфер Еністон оголосили про розлучення.

У 2008 році Пітт і Джолі купили Chateau Miraval, будинок на 35 кімнат у Провансі з землею і виноградником.

Пітт і Джолі мають шестеро дітей: Меддокса, 22, Пакса, 20, Захару, 19, Шайло, 17, і близнюків Вів’єн і Нокса, 15, і одружилися в Шато Міраваль у 2014 році.

Джолі подала на розлучення через п'ять днів після інциденту в 2016 році.

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