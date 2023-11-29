Анджелина Джоли впервые вышла в свет после громкого скандала из-за плохого отношения детей к Брэду Питту

Анджелина Джоли в Милане. Фото: Daily Mail

Анджелину Джоли впервые увидели на публике после семейного скандала с отказом детей от общения с Брэдом Питтом. Тогда близкое окружение Питта обвинило Джоли в том, что она настраивает детей против отца. На последних фото папарацци актриса виглядит очень довольной и счастливой.

Об этом пишет Daily Mail.

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Была в восхитительном настроении

Анджелину Джоли сфотографировали папарацци на улице в Милане вместе с коллегами по будущему фильму "Мария" — Пьерфранческо Фавино, Альбой Рорвахер и режиссером Пабло Ларрином. 48-летняя актриса была в отличном настроении: она улыбалась и смеялась.

Анджелина Джоли в компании коллег. Фото: Daily Mail

Анджелина Джоли в компании коллег. Фото: Daily Mail

Джоли была одета в длинное черное пальто и сапоги на каблуке. Образ украсила белой сумочкой от Dior. Золотистые волосы звезды были не собраны.

Анджелина Джоли в Милане. Фото: Daily Mail

Анджелина Джоли в Милане. Фото: Daily Mail

Это первый выход Анджелины Джоли после того, как близкое окружение ее бывшего мужа обвинило ее в "играх", чтобы настроить их детей против него.

Что предшествовало

Недавно произошел ряд событий, которые указали на проблемы в отношениях Брэда Питта со своими детьми. Сын Питта и Джоли, 19-летний Пакс, назвал своего отца "засранцем мирового класса", который заставляет своих четырех младших детей "дрожать от страха". Так он высказался в публикации, которую он опубликовал в закрытом аккаунте в День отца в 2020 году, когда ему было 16. Однако "всплыла" она только сейчас.

"Ты можешь говорить себе и миру все, что хочешь, но когда-то правда выйдет наружу. С Днем отца, ты, засранец мирового класса. Ты снова и снова доказываешь, что ты ужасный и ужасный человек. Ты никогда не поймешь, какой вред ты нанес моей семье, потому что ты не способен осознать это", — написал Пакс.



Сын Анджелины Джоли и Брэда Питта прокомментировал отношения с отцом. Фото: DailyMail.com

А еще дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Захара, вступившая в женское общество "Альфа Каппа Альфа" в колледже Спелман, представилась на поступлении без фамилии своего отца. Она назвала себя Захарой Джоли вместо Джоли-Питт.

Друзья Брэда рассказали об отчаянии звезды из-за плохих отношений с тремя усыновленными детьми и обвинили его бывшую жену, которая, как они утверждали, делает все, чтобы настроить детей против него.

Сейчас Питт общается только со своими биологическими детьми: Шайло и близнецами Вивьен и Ноксом.

Анджелина Джоли недовольна, что из-за совместной опеки должна оставаться в США, где живет Питт, а хотела бы переехать.

Напомним, сын Джоли и Питта жестко "прошелся" по отцу.

Также мы писали, что дочь Анджелины Джоли "отказалась" от фамилии отца.