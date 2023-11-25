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Маєток, в якому жили Джолі та Пітт, продадуть на аукціоні

25 листопада 2023 11:39
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Стас Кожушко
Редактор
Маєток, в якому жили Джолі та Пітт, продадуть на аукціоні
Голлівудські актори Анджеліна Джолі та Бред Пітт. Фото: Google
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Колишній маєток голлівудських акторів Анджеліни Джолі та Бреда Пітта у Новому Орлеані (США) продадуть на аукціоні вже наступного місяця. Самі знаменитості до цієї угоди стосунку не мають.

Про це повідомляє видання New York Post.

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На той момент ще зіркова пара (розлучились 2016-го) придбала будинок, в якому знімалася одна зі сцен фільму "Містер і місіс Сміт" 2007 року за 3,4 млн доларів. Пізніше, 2019-го, колишнє подружжя продало особняк за 6,5 млн доларів.

Нові господарі будинку у французькому кварталі Нового Орлеана також незабаром продали його вже за три млн доларів. У різні роки маєтком володіли мільярдер Пол Аллен та звукорежисер Козімо Матасса.

Пітт
Колишній будинок Пітта та Джолі. Фото: New York Post

Нинішні власники особняка, який можна було побачити також у фільмах "Загадкова історія Бенджаміна Баттона" (в ньому теж знімався Пітт) та "12 років рабства", розраховують продати його щонайменше за 5,35 млн доларів.

Будинок у паризькому стилі збудували у 1830-х роках. У маєтку сім спалень, п'ять ванних кімнат, два туалети та кілька балконів, а також гостьове крило, внутрішній двір з басейном, кухня, тренажерний зал та ліфт.

Вид з колишнього будинку Пітта та Джолі. Фото: New York Post

Його інтер'єр прикрашений дерев'яними підлогами, стінами з венеціанською штукатуркою, камінами з мармуровим облицюванням, ліпниною та крученими сходами.

Пітт
Колишній будинок Пітта та Джолі. Фото: New York Post

Нагадаємо, раніше ми писали, чи планує Бред Пітт весілля з молодою обраницею. Також ми розповідали, що одна з доньок Анджеліни Джолі та Бреда Пітта відмовилась від прізвища батька.

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