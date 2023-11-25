Маєток, в якому жили Джолі та Пітт, продадуть на аукціоні
Колишній маєток голлівудських акторів Анджеліни Джолі та Бреда Пітта у Новому Орлеані (США) продадуть на аукціоні вже наступного місяця. Самі знаменитості до цієї угоди стосунку не мають.
Про це повідомляє видання New York Post.
Зірковий будинок на продаж
На той момент ще зіркова пара (розлучились 2016-го) придбала будинок, в якому знімалася одна зі сцен фільму "Містер і місіс Сміт" 2007 року за 3,4 млн доларів. Пізніше, 2019-го, колишнє подружжя продало особняк за 6,5 млн доларів.
Нові господарі будинку у французькому кварталі Нового Орлеана також незабаром продали його вже за три млн доларів. У різні роки маєтком володіли мільярдер Пол Аллен та звукорежисер Козімо Матасса.
Нинішні власники особняка, який можна було побачити також у фільмах "Загадкова історія Бенджаміна Баттона" (в ньому теж знімався Пітт) та "12 років рабства", розраховують продати його щонайменше за 5,35 млн доларів.
Будинок у паризькому стилі збудували у 1830-х роках. У маєтку сім спалень, п'ять ванних кімнат, два туалети та кілька балконів, а також гостьове крило, внутрішній двір з басейном, кухня, тренажерний зал та ліфт.
Його інтер'єр прикрашений дерев'яними підлогами, стінами з венеціанською штукатуркою, камінами з мармуровим облицюванням, ліпниною та крученими сходами.
Нагадаємо, раніше ми писали, чи планує Бред Пітт весілля з молодою обраницею. Також ми розповідали, що одна з доньок Анджеліни Джолі та Бреда Пітта відмовилась від прізвища батька.
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