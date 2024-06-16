Бон Джові повернувся на сцену після складної операції

Фронтмен рок-гурту "Bon Jovi" Джон Бон Джові. Фото: instagram.com/jonbonjovi/

Фронтмен популярного американського рок-гурту "Bon Jovi" Джон Бон Джові після тривалого лікування готовий повернутися на сцену. Співак кілька років тому переніс складну операцію на голосових зв'язках і не мав можливості займатися улюбленою справою всього життя.

Про це повідомляє People.

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Під час відкриття останньої експозиції Залу слави рок-н-ролу, присвяченої гурту "Bon Jovi", рок-зірка заявив про те, що готовий повернутися до великої сцени після перенесеної операції на голосових зв'язках.

Фронтмен рок-гурту "Bon Jovi" Джон Бон Джові. Фото: instagram.com/jonbonjovi/

Декілька днів тому виконавець разом із гуртом виступав у Нешвіллі і концерт пройшов вдало.

"Тож крок за кроком я повертаюся до сцени",— пояснив артист.

Музикант почав відчувати проблеми зі здоров'ям в 2015 році, однак не звернувся до лікарів. Лише через сім років дружина артиста вмовила його пройти обстеження.

У червні 2022 року Бон Джові зробили операцію на голосових зв'язках і він тривалий час не міг повернутися до виступів. Зараз він займається з вокальними тренерами та щодня робить вправи для голосу.

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