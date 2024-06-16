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Джон Бон Джові після тривалої перерви повертається на велику сцену

16 червня 2024 15:56
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Бон Джові повернувся на сцену після складної операції
Фронтмен рок-гурту "Bon Jovi" Джон Бон Джові. Фото: instagram.com/jonbonjovi/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Фронтмен популярного американського рок-гурту "Bon Jovi" Джон Бон Джові після тривалого лікування готовий повернутися на сцену. Співак кілька років тому переніс складну операцію на голосових зв'язках і не мав можливості займатися улюбленою справою всього життя.

Про це повідомляє People.

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Бон Джові відновився після складної операції

Під час відкриття останньої експозиції Залу слави рок-н-ролу, присвяченої гурту "Bon Jovi", рок-зірка заявив про те, що готовий повернутися до великої сцени після перенесеної операції на голосових зв'язках.

Джон Бон Джові після тривалої перерви повертається на велику сцену - фото 1
Фронтмен рок-гурту "Bon Jovi" Джон Бон Джові. Фото: instagram.com/jonbonjovi/

Декілька днів тому виконавець разом із гуртом виступав у Нешвіллі і концерт пройшов вдало.

"Тож крок за кроком я повертаюся до сцени",— пояснив артист.

Музикант почав відчувати проблеми зі здоров'ям в 2015 році, однак не звернувся до лікарів. Лише через сім років дружина артиста вмовила його пройти обстеження. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jon Bon Jovi (@jonbonjovi)

У червні 2022 року Бон Джові зробили операцію на голосових зв'язках і він тривалий час не міг повернутися до виступів. Зараз він займається з вокальними тренерами та щодня робить вправи для голосу.

Нагадаємо, співачка Біллі Айліш втратила друзів після того, як стала популярною. А також ми розповідали, чому співак Ед Ширан не користується мобільним.

шоу-бізнес
музика
концерт
закордонні зірки
операція
здоров'я

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