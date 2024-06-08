Чому Ед Ширан не користується мобільним телефоном майже десять років

Британський співак Ед Ширан. Фото: Instagram/teddysphotos

Титулований британський співак Ед Ширан не користується телефоном майже 10 років. Чотириразовий лауреат премії "Ґреммі" тримає зв’язок з багатьма друзями іншим способом.

Про це повідомляє видання The Express Tribune.

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Чому в Еда Ширана немає телефона

Співак, якому 33 роки, взяв участь у записі подкасту Therapuss Джейка Шейна. Ведучий запропонував музикантові обмінятися номерами телефонів. На що Ширан зізнався: в нього немає мобільного телефону. А спілкується він завдяки електронній пошті.

"Я не маю номера з 2015 року. Мені нещодавно дали телефон, щоб я знімав себе під час походу на матч Бостон Селтікс, але більше я ним не користувався", — заявив Ед.

За словами британського артиста, з 15 років в нього був один і той самий номер. Коли він прославився, у телефонній книзі було близько 10 тисяч контактів. Багато хто з них писав йому. Спочатку Ширан відповідав, але потім в нього просто не було на це часу.

"Якось я вечеряв з батьком, а в мене телефон розривався від повідомлень, доводилося діставати, відволікатися. Загалом через це я почав втрачати живе спілкування. І тому я залишив собі лише айпад та електронну пошту, яку перевіряю раз на тиждень", — зізнався Ширан.

За словами британця, зазвичай він виділяє на електронну пошту годину на день. Здебільшого він перевіряє її коли сидить в автомобілі.

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