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Джон Бон Джови после длительного перерыва возвращается на большую сцену

16 июня 2024 15:56
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Бон Джови вернулся на сцену после сложной операции
Фронтмен рок-группы "Bon Jovi" Джон Бон Джови. Фото: instagram.com/jonbonjovi/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Фронтмен популярной американской рок-группы Bon Jovi Джон Бон Джови после длительного лечения готов вернуться на сцену. Певец несколько лет назад перенес сложную операцию на голосовых связках и не имел возможности заниматься любимым делом всей жизни.

Об этом сообщает People.

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Во время открытия последней экспозиции Зала славы рок-н-ролла, посвященной группе Bon Jovi, рок-звезда заявил о том, что готов вернуться к большой сцене после перенесенной операции на голосовых связках.

Джон Бон Джови после длительного перерыва возвращается на большую сцену - фото 1
Фронтмен рок-группы "Bon Jovi" Джон Бон Джови. Фото: instagram.com/jonbonjovi/

Несколько дней назад исполнитель вместе с группой выступал в Нэшвилле и концерт прошел удачно.

"Поэтому шаг за шагом я возвращаюсь к сцене", — объяснил артист.

Музыкант стал испытывать проблемы со здоровьем в 2015 году, однако не обратился к врачам. Только спустя семь лет жена артиста уговорила его пройти обследование.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Jon Bon Jovi (@jonbonjovi)

В июне 2022 года Бон Джови сделали операцию на голосовых связках и он долго не мог вернуться к выступлениям. Сейчас он занимается с вокальными тренерами и каждый день делает упражнения для голоса.

Напомним, певица Билли Айлиш потеряла друзей после того, как стала популярной. А также мы рассказывали, почему певец Эд Ширан не пользуется мобильным.

шоу-бизнес
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концерт
зарубежные звезды
операция
здоровье

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