Бон Джови вернулся на сцену после сложной операции

Фронтмен рок-группы "Bon Jovi" Джон Бон Джови. Фото: instagram.com/jonbonjovi/

Фронтмен популярной американской рок-группы Bon Jovi Джон Бон Джови после длительного лечения готов вернуться на сцену. Певец несколько лет назад перенес сложную операцию на голосовых связках и не имел возможности заниматься любимым делом всей жизни.

Об этом сообщает People.

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Во время открытия последней экспозиции Зала славы рок-н-ролла, посвященной группе Bon Jovi, рок-звезда заявил о том, что готов вернуться к большой сцене после перенесенной операции на голосовых связках.

Фронтмен рок-группы "Bon Jovi" Джон Бон Джови. Фото: instagram.com/jonbonjovi/

Несколько дней назад исполнитель вместе с группой выступал в Нэшвилле и концерт прошел удачно.

"Поэтому шаг за шагом я возвращаюсь к сцене", — объяснил артист.

Музыкант стал испытывать проблемы со здоровьем в 2015 году, однако не обратился к врачам. Только спустя семь лет жена артиста уговорила его пройти обследование.

В июне 2022 года Бон Джови сделали операцию на голосовых связках и он долго не мог вернуться к выступлениям. Сейчас он занимается с вокальными тренерами и каждый день делает упражнения для голоса.

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