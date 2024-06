Володарка Оскара Білла Айліш шокувала ціною своєї слави

Співачка Біллі Айліш. Фото: Reuters

Співачка Біллі Айліш розповіла, що "втратила всіх своїх друзів", коли стала відомою. 22-річна співачка розповіла про це в новому відвертому інтерв’ю.

Вона вперше прославилася у 2015 році своїм дебютним синглом Ocean Eyes і з того часу однією з найвидатніших виконавиць у світі. З’явившись у подкасті BBC "Miss Me?" сказала Лілі Аллен і Мікіті Олівер: "Я втратила всіх своїх друзів, коли стала відомою. Я раптом стала відомою і не могла ні з ким зблизитися. Це було справді важко".

На щастя, вона все ще близька зі своєю найкращою подругою Зої та її співробітниками, які є друзями. Вона додала: "Було моє 20-річчя, і я пам’ятаю, як дивилася по кімнаті та виявила, що на мене працюють лише люди на 15 років і більше старші за мене. Рівно рік тому я відновила зв’язок із купою старих друзів, і тепер у мене багато друзів. Тепер у мене є команда! Це було найкраще, що зі мною траплялося".

Біллі та її 26-річний брат Фіннеас раніше співпрацювали над двома студійними альбомами: When We All Fall Asleep 2019 року, і Where Do We Go? Біллі та Фіннеас є наймолодшими артистами в історії, які отримали два "Оскара" за найкращий оригінальний саундтрек 2022 та 2024 роках за "No Time To Die" та "What Was I Made For?".

