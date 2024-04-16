Джонни Депп решил купить замок в Италии за сумасшедшие деньги.

Американский актер Джонни Депп. Фото: instagram/johnnydepp

Звезда Голливуда Джонни Депп планирует приобрести средневековый замок в Италии. Прихоть обойдется актеру в почти 4 миллиона долларов.

Об этом пишет TMZ.

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Джонни Депп купит замок за 4 миллиона долларов

Речь идет о имении в Монтальто Дора, Турин, Италия. В этом городке проживает всего 3 тысячи человек. Замок продают за 4 миллиона долларов, то есть — 156 миллионов гривен.

Впрочем, по инсайдерской информации, местные жители не в восторге от такого соседства.

Мэр города Ренцо Галлетто заявил, что Джонни Депп, по всей вероятности, не слишком подходит для этого.

Последние годы замок реставрировали и местные власти заботятся о нем, ведь это объект общественного интереса. Они внимательно следят за состоянием имущества. Есть определенные волнения, что Джонни Депп не справится.

Имение расположено на вершине холма. Внутри построены 11 спален, 13 ванных комнат и часовня 15 века. Также в комплекс собственности ходит еще один минизамок и фермерский дом.

Напомним, актер Джонни Депп внезапно похудел. Также мы рассказывали о громкой премьере его дочери в ужасе.