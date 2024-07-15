Джонні Депп закрутив роман з росіянкою — фото

Джонні Деппа підозрюють в романі з росіянкою, яка схожа на колишню
Голлівудського актора та музиканта Джонні Депп запідозрили в романі з росіянкою, яка схожа на його колишню дружину Ембер Герд. Солодку парочку помітили в Лондоні.
Про це пише Daily Mail.
Джонні Депп закрутив новий роман з росіянкою
Нині зірка Голлівуду здебільшого проживає у Великій Британії. Артист перебрався сюди після розлучення. Втім, часу не втрачає і вже приємно проводить час з візажисткою Юлією. Вона росіянка.
Парочку сфотографували папараці в Лондоні. Вони тримались за руки та мило усміхались. Втім, Депп не коментує подробиці свого життя.
Втім, його вже не вперше помічають в компанії цієї дівчини. Раніше вони разом відвідали концерт Джеффа Бека у Празі у 2022 році.
Нагадаємо, донька Джонні Деппа показала перші кадри свого фільму жахів. Також колишній адвокат Ембер Герд розсекретив приватну інформацію знайшов про Джонні Деппа.
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