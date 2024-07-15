Джонні Депп закрутив роман з росіянкою — фото

Американський актор Джонні Депп з новою дівчиною. Фото: Backrid

Голлівудського актора та музиканта Джонні Депп запідозрили в романі з росіянкою, яка схожа на його колишню дружину Ембер Герд. Солодку парочку помітили в Лондоні.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Джонні Депп закрутив новий роман з росіянкою

Нині зірка Голлівуду здебільшого проживає у Великій Британії. Артист перебрався сюди після розлучення. Втім, часу не втрачає і вже приємно проводить час з візажисткою Юлією. Вона росіянка.

Парочку сфотографували папараці в Лондоні. Вони тримались за руки та мило усміхались. Втім, Депп не коментує подробиці свого життя.

Американський актор Джонні Депп з росіянкою Юлією у 2022. Фото: Backrid

Втім, його вже не вперше помічають в компанії цієї дівчини. Раніше вони разом відвідали концерт Джеффа Бека у Празі у 2022 році.

Нагадаємо, донька Джонні Деппа показала перші кадри свого фільму жахів. Також колишній адвокат Ембер Герд розсекретив приватну інформацію знайшов про Джонні Деппа.