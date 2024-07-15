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Джонні Деппа підозрюють в романі з росіянкою, яка схожа на колишню

15 липня 2024 13:00
Антоніна Завадська - Редактор
Джонні Депп закрутив роман з росіянкою — фото
Американський актор Джонні Депп з новою дівчиною. Фото: Backrid
Антоніна Завадська - Редактор

Голлівудського актора та музиканта Джонні Депп запідозрили в романі з росіянкою, яка схожа на його колишню дружину Ембер Герд. Солодку парочку помітили в Лондоні.  

Про це пише Daily Mail.

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Нині зірка Голлівуду здебільшого проживає у Великій Британії. Артист перебрався сюди після розлучення. Втім, часу не втрачає і вже приємно проводить час з візажисткою Юлією. Вона росіянка.

Парочку сфотографували папараці в Лондоні. Вони тримались за руки та мило усміхались. Втім, Депп не коментує подробиці свого життя.

Американський актор Джонні Депп з росіянкою Юлією в 2022. Фото: Backrid
Американський актор Джонні Депп з росіянкою Юлією у 2022. Фото: Backrid

Втім, його вже не вперше помічають в компанії цієї дівчини. Раніше вони разом відвідали концерт Джеффа Бека у Празі у 2022 році. 

Нагадаємо, донька Джонні Деппа показала перші кадри свого фільму жахів. Також колишній адвокат Ембер Герд розсекретив приватну інформацію знайшов про Джонні Деппа.

росіяни роман Джонні Депп Ембер Герд Голлівуд актори закордонні зірки

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