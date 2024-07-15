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Джонни Деппа подозревают в романе с россиянкой, похожей на бывшую

15 июля 2024 13:00
Антонина Завадская - Редактор
Джонни Депп закрутил роман с россиянкой.
Американский актер Джонни Депп с новой девушкой. Фото: Backrid
Антонина Завадская - Редактор

Голливудского актера и музыканта Джонни Депп заподозрили в романе с россиянкой, похожей на его бывшую жену Эмбер Герд. Сладкую парочку заметили в Лондоне.

Об этом пишет Daily Mail.

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Джонни Депп закрутил новый роман с россиянкой

В настоящее время звезда Голливуда проживает в Великобритании. Артист перебрался сюда после развода. Впрочем, время не теряет и уже приятно проводит время с Юлией, которая работает визажистом. Она россиянка.

Парочку сфотографировали папарацци в Лондоне. Они держались за руки и мило улыбались. Впрочем, Депп не комментирует подробности своей жизни.

Американский актер Джонни Депп с россиянкой Юлией в 2022 году. Фото: Backrid
Американский актер Джонни Депп с россиянкой Юлией в 2022 году. Фото: Backrid

Впрочем, его уже не в первый раз замечают в компании этой девушки. Ранее они вместе посетили концерт Джеффа Бэка в Праге в 2022 году.

Напомним, дочь Джонни Деппа показала первые кадры своего фильма ужасов. Также бывший адвокат Эмбер Герд рассекретил приватную информацию нашел о Джонни Деппе.

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