Ексадвокат Ембер Герд розповів, що насправді дізнався про Джонні Деппа під час свого розслідування

Актор Джонні Депп. Фото: instagram.com/johnnydepp/

Колишній приватний детектив, найнятий юридичною командою Ембер Герд, щоб знайти компромат на Джонні Деппа, визнає, що був приголомшений кількістю непохитної підтримки актора, коли його звинувачували у жорстокому поводженні з акторкою. У своїй новій книзі Johnny Depp's Accidental Fixer, яка вийшла 5 липня, 74-річний Пол Баррезі згадує, як опитував 100 людей напередодні судових процесів Деппа щодо наклепу проти його колишньої дружини, але виявив, що більшість на боці зірки.

Про це пише Daily Mail.

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Джонні Деппа описали як "джентльмена з джентльменів" і як людину, яка "не має злості", незважаючи на звинувачення, висунуті на його адресу. Друг зірки "Піратів Карибського моря" також розповів Баррезі, що Депп "поважав і обожнював жінок" – на противагу заявам Герд, що він був фізично та психічно жорстоким.

Тож, за словами Баррезі, він розпочав "непохитний пошук правди" про Деппа, навіть якщо висновки були не такими, як хотіли адвокати Герд.

Баррезі вперше був найнятий командою Херд в липні 2019 року, щоб отримати інформацію, яка може бути корисною проти Деппа, напередодні обох судових процесів за наклеп у Великобританії та США.

Зрештою, Депп програв у 2020 році справу про наклеп, яка розглядалася у Високому суді Лондона проти британської газети. Але повернувшись у США, другий судовий процес щодо наклепу у Вірджинії проти Герд виніс рішення на користь Деппа.

Баррезі не уточнює, над якою справою він працював, лише те, що йому дали вказівки "заглибитися в життя та історію Джонні Деппа та виявити докази його ймовірного фізичного насильства над жінками". Йому наказали відкопати свідчення свідків, відео, фотографії чи будь-що інше, що могло б підтвердити претензії Герд проти Деппа.

Але як тільки Баррезі почав розмовляти з колегами Деппа, він виявив, що картина була більш позитивною, ніж сподівалися адвокати Херд. Бред Фурман, режисер кримінального трилера 2018 року "Місто брехні", був серед тих, хто заперечував звинувачення, висунуті проти Деппа протягом багатьох років.

Баррезі поговорив з іншими, хто знав Деппа роками. Серед них співак Чак Вайс, який сказав: "У моїй присутності Джонні завжди демонстрував повагу і обожнювання жінок".

Журналістка Seven McDonald сказала: "Я не думаю, що можу тобі допомогти. Джонні милий чоловік. Я ніколи не бачила, щоб він був жорстоким – насправді, якраз навпаки. Джонні Депп — це той тип, який би поповз у водосточну трубу, щоб врятувати кошеня від утоплення".

Мабуть, найбільш відвертим став на захист Деппа татуювальник Джонатан Шоу, близький друг актора. Він сказав Баррезі: "Джонні надлюдина. Єдине, чим я хотів би допомогти цій золотошукачці Герд, це допомогти зарядити рушницю, яку вона хотіла використати, щоб винести собі мізки".

Баррезі сказав, що захоплюється Деппом і відчуває "глибоке співчуття до нього".

Баррезі пише: "Цією розповіддю я мав на меті вшанувати людяність, проливши світло на людину, яка про яку складають міфи, і запропонувати розповідь, засновану на справжньому розумінні та співчутті".

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