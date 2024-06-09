Фільми з Джонні Деппом у головній ролі — відео

Голлівудський актор Джонні Депп у фільмі "Аліса в країні див". Фото: скриншот

Неймовірному актору Джонні Деппу, який обожнює перевтілюватись у найепатажніших фриків сучасності та минулого, виповнився 61 рік. З цього приводу згадаємо його найкращі кінокартини й найцікавіші образи.

Редакція Новини.LIVE пропонує переглянути шедеври з іменинником.

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"Аліса в країні чудес"

Рудоволосий Джонні Депп в образі чудернацького Капелюшника запрошує у світ "Аліси в країні чудес". Життя дівчинки перевертається з ніг на голову, коли вона вирішує помандрувати вслід за білим кроликом. Довге падіння, дивні знайомства та ще більш таємниче чаювання з Капелюшником змінює все.

Едвард Руки-ножиці

Цей фільм — вічна класика, від якої хочеться сміятися і плакати час від часу. Улюблений актор грає головного героя — Едварда, в якого замість рук ножиці. Він не може жити на повну, адже суспільство або засуджує його, або жаліє. Втім, він знаходить своє покликання в перукарстві. І в один день в його життя приходить кохання...

Пірати Карибського моря

Одна з неперевершених ролей Джонні Деппа — це безперечно історія про капітана Джека Горобця. Після знімання першого фільму продюсери переглянули стрічку і були шоковані. "Він п’яний? Він гей? Що це взагалі таке?" — подумали вони, втім тоді ще не здогадувались, наскільки успішним буде цей проєкт. А Деппа за цю роль номінували на премію "Оскар".

Ед Вуд

Нетипового героя для Джонні Деппа йому дали у фільмі "Ед Вуд". Стрічка присвячена нікчемному і бездарному режисеру, втім він не думає здаватися. Тім Бертон захотів переосмислити долю людину, за якою гроші ходили по п'ятах, а жінки намагались наздогнати й привласнити собі.

Чарлі й шоколадна фабрика

У цій стрічці актор перевтілився в дещо схибленого на шоколаді Чарлі. Він напівчарівник, напівдивак. Однак надзвичайно успішний — має власну фабрику та цілу бригаду Умпа-Лумпів. Опинитися всередині королівства солодощів мріє кожна дитина в усьому світі, однак шанс випав лише п'яти малюкам. На перший погляд, дитяча історія знята для досить дорослих глядачів.

Нагадаємо, голлівудський актор Джонні Депп зіграє головну роль Сатани у стрічці культового британського режисера Террі Ґілліама "Карнавал наприкінці світу". Також донька актора поділилась, як відпочиває зі своєю коханою.