Фільми з Джонні Деппом у головній ролі — відео

Джонні Деппу виповнився 61 — найкращі фільми з легендою
Неймовірному актору Джонні Деппу, який обожнює перевтілюватись у найепатажніших фриків сучасності та минулого, виповнився 61 рік. З цього приводу згадаємо його найкращі кінокартини й найцікавіші образи.
Редакція Новини.LIVE пропонує переглянути шедеври з іменинником.
"Аліса в країні чудес"
Рудоволосий Джонні Депп в образі чудернацького Капелюшника запрошує у світ "Аліси в країні чудес". Життя дівчинки перевертається з ніг на голову, коли вона вирішує помандрувати вслід за білим кроликом. Довге падіння, дивні знайомства та ще більш таємниче чаювання з Капелюшником змінює все.
Едвард Руки-ножиці
Цей фільм — вічна класика, від якої хочеться сміятися і плакати час від часу. Улюблений актор грає головного героя — Едварда, в якого замість рук ножиці. Він не може жити на повну, адже суспільство або засуджує його, або жаліє. Втім, він знаходить своє покликання в перукарстві. І в один день в його життя приходить кохання...
Пірати Карибського моря
Одна з неперевершених ролей Джонні Деппа — це безперечно історія про капітана Джека Горобця. Після знімання першого фільму продюсери переглянули стрічку і були шоковані. "Він п’яний? Він гей? Що це взагалі таке?" — подумали вони, втім тоді ще не здогадувались, наскільки успішним буде цей проєкт. А Деппа за цю роль номінували на премію "Оскар".
Ед Вуд
Нетипового героя для Джонні Деппа йому дали у фільмі "Ед Вуд". Стрічка присвячена нікчемному і бездарному режисеру, втім він не думає здаватися. Тім Бертон захотів переосмислити долю людину, за якою гроші ходили по п'ятах, а жінки намагались наздогнати й привласнити собі.
Чарлі й шоколадна фабрика
У цій стрічці актор перевтілився в дещо схибленого на шоколаді Чарлі. Він напівчарівник, напівдивак. Однак надзвичайно успішний — має власну фабрику та цілу бригаду Умпа-Лумпів. Опинитися всередині королівства солодощів мріє кожна дитина в усьому світі, однак шанс випав лише п'яти малюкам. На перший погляд, дитяча історія знята для досить дорослих глядачів.
Нагадаємо, голлівудський актор Джонні Депп зіграє головну роль Сатани у стрічці культового британського режисера Террі Ґілліама "Карнавал наприкінці світу". Також донька актора поділилась, як відпочиває зі своєю коханою.
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