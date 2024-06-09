Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Джонні Деппу виповнився 61 — найкращі фільми з легендою arrow

Джонні Деппу виповнився 61 — найкращі фільми з легендою

9 червня 2024 22:25
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Фільми з Джонні Деппом у головній ролі — відео
Голлівудський актор Джонні Депп у фільмі "Аліса в країні див". Фото: скриншот
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Неймовірному актору Джонні Деппу, який обожнює перевтілюватись у найепатажніших фриків сучасності та минулого, виповнився 61 рік. З цього приводу згадаємо його найкращі кінокартини й найцікавіші образи.

Редакція Новини.LIVE пропонує переглянути шедеври з іменинником. 

Читайте також:

"Аліса в країні чудес"

Рудоволосий Джонні Депп в образі чудернацького Капелюшника запрошує у світ "Аліси в країні чудес". Життя дівчинки перевертається з ніг на голову, коли вона вирішує помандрувати вслід за білим кроликом. Довге падіння, дивні знайомства та ще більш таємниче чаювання з Капелюшником змінює все. 

Едвард Руки-ножиці 

Цей фільм — вічна класика, від якої хочеться сміятися і плакати час від часу. Улюблений актор грає головного героя — Едварда, в якого замість рук ножиці. Він не може жити на повну, адже суспільство або засуджує його, або жаліє. Втім, він знаходить своє покликання в перукарстві. І в один день в його життя приходить кохання... 

Пірати Карибського моря

Одна з неперевершених ролей Джонні Деппа — це безперечно історія про капітана Джека Горобця. Після знімання першого фільму продюсери переглянули стрічку і були шоковані. "Він п’яний? Він гей? Що це взагалі таке?" — подумали вони, втім тоді ще не здогадувались, наскільки успішним буде цей проєкт. А Деппа за цю роль номінували на премію "Оскар".  

Ед Вуд

Нетипового героя для Джонні Деппа йому дали у фільмі "Ед Вуд". Стрічка присвячена нікчемному і бездарному режисеру, втім він не думає здаватися. Тім Бертон захотів переосмислити долю людину, за якою гроші ходили по п'ятах, а жінки намагались наздогнати й привласнити собі. 

Чарлі й шоколадна фабрика

У цій стрічці актор перевтілився в дещо схибленого на шоколаді Чарлі. Він напівчарівник, напівдивак. Однак надзвичайно успішний — має власну фабрику та цілу бригаду Умпа-Лумпів. Опинитися всередині королівства солодощів мріє кожна дитина в усьому світі, однак шанс випав лише п'яти малюкам. На перший погляд, дитяча історія знята для досить дорослих глядачів. 

Нагадаємо, голлівудський актор Джонні Депп зіграє головну роль Сатани у стрічці культового британського режисера Террі Ґілліама "Карнавал наприкінці світу". Також донька актора поділилась, як відпочиває зі своєю коханою.

кіно
фільм
День народження
Джонні Депп
Голлівуд
актори

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку