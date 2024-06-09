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Джонни Деппу исполнился 61 – лучшие фильмы с легендой

9 июня 2024 22:25
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Фильмы с Джонни Деппом в главной роли.
Голливудский актер Джонни Депп в фильме "Алиса в стране чудес". Фото: скриншот
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Невероятному актеру Джонни Деппу, который обожает перевоплощаться в самых эпатажных фриков современности и прошлого, исполнился 61 год. По этому поводу вспомним его самые лучшие кинокартины и интересные образы.

Редакция Новини.LIVE предлагает просмотреть шедевры с именинником.

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"Алиса в стране чудес"

Рыжеволосый Джонни Депп в образе причудливого Шляпника приглашает в мир "Алисы в стране чудес". Жизнь девочки переворачивается с ног на голову, когда она решает отправиться вслед за белым кроликом. Долгое падение, странные знакомства и еще более таинственное чаепитие с Шляпником меняют все.

Эдвард Руки-ножницы

Этот фильм — вечная классика, от которой хочется смеяться и плакать время от времени. Любимый актер играет главного героя — Эдварда, у которого вместо рук ножницы. Он не может жить по полной, ведь общество либо осуждает его, либо жалеет. Впрочем, он находит свое призвание в парикмахерском деле. И однажды в его жизнь приходит любовь...

Пираты Карибского моря

Одна из непревзойденных ролей Джонни Деппа — это, бесспорно, история о капитане Джеке Горобце. После съемки первого фильма продюсеры просмотрели ленту и были шокированы. "Он пьян? Он гей? Что это вообще такое?" — подумали они, но тогда еще не догадывались, насколько успешен этот проект. Актера за эту роль номинировали на премию "Оскар".

Эд Вуд

Нетипичного героя для Джонни Деппа ему дали в фильме "Эд Вуд". Лента посвящена никчемному и бездарному режиссеру, впрочем, он не думает сдаваться. Тим Бертон захотел переосмыслить судьбу человека, за которым деньги ходили по пятам, а женщины пытались догнать и присвоить себе.

Чарли и шоколадная фабрика

В этой ленте актер превратился в несколько помешанного на шоколаде Чарли. Он полуволшебник, получудак. Однако очень успешный — имеет собственную фабрику и целую бригаду Умпа-Лумпов. Оказаться внутри королевства сладостей мечтает каждый ребенок по всему миру, однако шанс выпал только пяти малышам. На первый взгляд детская история снята для взрослых зрителей.

Напомним, голливудский актер Джонни Депп сыграет главную роль Сатаны в ленте культового британского режиссера Терри Гиллиама "Карнавал в конце света". Также дочь актера поделилась, как отдыхает со своей возлюбленной.

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