Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Джонні Депп зіграє головну роль у новому фільмі зірки "Братів Грімм" arrow

Джонні Депп зіграє головну роль у новому фільмі зірки "Братів Грімм"

3 червня 2024 14:42
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Джонні Депп зіграє у новому кіно — деталі
Голлівудський актор та музикант Джонні Депп. Фото: instagram.com/johnnydepp/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відомий голлівудський актор Джонні Депп зіграє головну роль Сатани у стрічці культового британського режисера Террі Ґілліама "Карнавал наприкінці світу". У зйомках також візьмуть участь відомі американські зірки — Джефф Бріджес, Адам Драйвер та Джейсон Момоа.

Про це повідомляє NME.

Читайте також:

Джонні Депп зіграє Сатану

Цю новину повідомив Ґілліам у нещодавньому інтерв'ю французькому виданню Premiere, в якому він також пояснив головну ідею фільму "Карнавал наприкінці світу".

Депп зіграє у ньому головну роль Сатани, який буде намагатися зберегти людство, а Джефф Бріджес постане у ролі Бога, що ображений на жителів Землі і націлений на їх знищення.

Джонні Депп зіграє Сатану
Голлівудський актор та музикант Джонні Депп. Фото: instagram.com/johnnydepp/

"Бог вирішує знищити людство, і єдиний, хто намагається нас врятувати — це Сатана, тому що йому потрібні люди в пеклі, інакше у нього не буде роботи на віки вічні", — пояснив суть стрічки Террі Ґілліам.

Оскароносний британський режисер Террі Ґілліам, який зняв багато популярних кіношедеврів — "12 мавп", "Монті Пайтон і Священний Грааль" та "Брати Грімм", планує пограти у стрічці із образом Бога.

Джонні Депп зніметься у стрічці культового британського продюсера
Британський кінорежисер Террі Ґілліам. Фото: Reuters

"Це буде дуже смішно для тих, хто любить ображатися. У фільмі Бог — це природа, але природа, яка може розмовляти з вами. Мені знадобиться анімація, щоб оживити його, тому що в сцені з Богом є щонайменше п'ятнадцять тварин. Це буде складно, тому що все має бути реалістично. І це буде дуже дорого!", — додав відомий кінорежисер.

Зйомки фільму заплановані на січень 2025 року.

Нагадаємо, раніше ми писали, що новий фільм франшизи "Шалений Макс" з Анею Тейлор-Джой провалився в прокаті. А також канадський режисер Дені Вільнев відзначив успіх свого фільму "Дюна: Частина друга", який став найуспішнішим у 2024 році.

Джонні Депп
кіно
фільм
Террі Гілліам
Голлівуд
закордонні зірки
зйомки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня