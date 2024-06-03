Джонні Депп зіграє у новому кіно — деталі

Голлівудський актор та музикант Джонні Депп. Фото: instagram.com/johnnydepp/

Відомий голлівудський актор Джонні Депп зіграє головну роль Сатани у стрічці культового британського режисера Террі Ґілліама "Карнавал наприкінці світу". У зйомках також візьмуть участь відомі американські зірки — Джефф Бріджес, Адам Драйвер та Джейсон Момоа.

Про це повідомляє NME.

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Цю новину повідомив Ґілліам у нещодавньому інтерв'ю французькому виданню Premiere, в якому він також пояснив головну ідею фільму "Карнавал наприкінці світу".

Депп зіграє у ньому головну роль Сатани, який буде намагатися зберегти людство, а Джефф Бріджес постане у ролі Бога, що ображений на жителів Землі і націлений на їх знищення.

Голлівудський актор та музикант Джонні Депп. Фото: instagram.com/johnnydepp/

"Бог вирішує знищити людство, і єдиний, хто намагається нас врятувати — це Сатана, тому що йому потрібні люди в пеклі, інакше у нього не буде роботи на віки вічні", — пояснив суть стрічки Террі Ґілліам.

Оскароносний британський режисер Террі Ґілліам, який зняв багато популярних кіношедеврів — "12 мавп", "Монті Пайтон і Священний Грааль" та "Брати Грімм", планує пограти у стрічці із образом Бога.

Британський кінорежисер Террі Ґілліам. Фото: Reuters

"Це буде дуже смішно для тих, хто любить ображатися. У фільмі Бог — це природа, але природа, яка може розмовляти з вами. Мені знадобиться анімація, щоб оживити його, тому що в сцені з Богом є щонайменше п'ятнадцять тварин. Це буде складно, тому що все має бути реалістично. І це буде дуже дорого!", — додав відомий кінорежисер.

Зйомки фільму заплановані на січень 2025 року.

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